İbo Show Nükhet Duru kimdir, nereli? Nükhet Duru kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri de Nükhet Duru oldu. Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Nükhet Duru gündem oldu.

Nükhet Duru kimdir?

1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 67 yaşındadır. Türk Pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Duru, annesi ve babasının ayrılmasının ardından zor bir çocukluk geçirmiştir. Kandilli Kız Lisesi’nde eğitim alan Duru, lise yıllarında müziğe olan ilgisini keşfetmiş ve Ajda Pekkan gibi ünlü bir şarkıcı olmak istemiştir. 17 yaşında Florya Deniz Kulübünde dans müziği orkestrasında solist olarak sahneye çıkan Duru, profesyonel kariyerine başlamıştır.

1974 yılında ilk 45’lik plağını Aklımda Sen şarkısıyla dolduran Duru, kısa süre içerisinde Beni Benimle Bırak, Bir Nefes Gibi şarkılarıyla da piyasada adını duyurmuştur.

Kariyerine hızlı şekilde devam eden Duru, Sezen Aksu ve Uzay Heparı ile ortak bir çalışma sonucunda çıkardığı kendi adını taşıyan albümüyle adını bir üst seviyeye çıkardı. Bu albümdeki Yasaksa Yasak ve Uslandım Artık şarkıları o döneme damgasını vurmuştur.

Tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Nükhet Duru, ilerleyen yıllarda tiyatro müzikalleri, televizyon Showlarında yer almaya başlamış hatta sunuculuk da yapmıştır. Cenk Eren ile birlikte sundukları Talk Show programı en bilinen ve çok sevilen programlar arasında yer almıştır.

Nükhet Duru albümleri

1977 - Bir Nefes Gibi

1978 - Melankoli

1979 - Sevgili Çocuklar

1979 - Nükhet Duru IV

1981 - Nükhet Duru 1981

1982 - Aşıksam Ne Fark eder?

1984 - Her Şey Yeni

1985 - Sevda

1986 - Nadide

1987 - Çek Halatı Gönlüm

1989 - Benim Yolum

1991 - Aç Gözünü Adamım

1992 - Aman Tanrım!

1994 - Nükhet Duru

1996 - Gümüş

1997 - Mühür

1998 - Cahide - Bu Bir Efsane

2001 - Bana Rağmen

2006 - ...Gece Saat On İki

2012 - Tam Zamanında

2015 - Aşkın N Hali