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İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show 1. bölüm yayın tarihi ve konukları

İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor! Uzun yıllardan beri ekranlarda göremediğimiz İbrahim Tatlıses, bir zamanlar yapmış olduğu "İbo Show" programı ile ekranlara yeniden dönüyor. Peki İbo Show ne zaman başlıyor? Programın ilk konukları kimler olacak?

25 Ekim 2020 Pazar 14:15
İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show 1. bölüm yayın tarihi ve konukları
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9 seneden beri televizyon ekranlarından uzak olan İbrahim Tatlıses, ekranlara geri dönmek için gün sayıyor. Bir zamanların en çok izlenen eğlence programlarından birisi olan İbo Show, birbirinden renkli konukları ile yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlık yapıyor.

19 Kasım 1993 tarihinde televizyonda ilk kez ekran serüvenine başlayan ve sanat camiasının efsane ismi İbrahim Tatlıses'in sunucu koltuğunda oturan İbo Show, yeni bölümleriyle birkaç gün sonra ekranlarda olacak. 2011 yılında talihsiz bir saldırıya uğrayan usta Türk şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun süre tedavi gördü ve yayıncılık kariyerine son vermek zorunda kaldı. İbrahim Tatlıses, yaşam mücadelesi verdikten sonra zor günlerden ayrıldı, eski sağlığına kavuştu ve 9 yıl aradan sonra ilk kez programı yapmanın sevincini ve heyecanını yaşamaya başladı.


İbo Show’a konuk olarak gelecek isimlerde belli olmaya başlandı. TV100'ün haberine göre; Tarkan ve Sezen Aksu gibi devleri davet etmek isteyen Tatlıses'in, herhangi bir değişiklik yapılmazsa, Kutsi ve Deniz Seki ile birlikte İbo Show'u açacağı düşünülüyor.

İbrahim Tatlıses uzun senelerden beri ilk defa televizyona dönmenin heyecanını yaşıyor. Başarılı sanatçı ibo show’un İlk tanıtım fragmanında “Çok özledim be” ifadelerine yer vermişti.



Son Güncelleme: 25.10.2020 14:24
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim Tatlıses
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