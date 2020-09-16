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İbo Show ne zaman başlayacak?

Bir zamanların fenomen programı İbo Show ne zaman başlayacak belli oldu. İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:16
İbo Show ne zaman başlayacak?
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20 yıl boyunca ekranlara gelen İbo Show, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. İlk olarak 1993 yılında başlamış Kanal 6, Star TV, ATV ve Beyaz TV kanallarında 2011 yılına kadar devam etmişti. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses’in saldırıya uğramasının ardından ekranlara ara veren İbo Show, 9 yıl aranın ardından yeniden izleyici ile buluşacak.

İbo Show ne zaman başlayacak?


Ekranlara yeniden dönen ‘İbo Show’ ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Star TV’de yayınlanacak olan İbo Show’da tıpkı eskiden olduğu gibi her hafta yeni konuklar ağırlanacak. İbrahim Tatlıses, çok yakında programı için çekimlere başlayacak.

Daha önce bir programa katılarak İbo Show’un yeniden başlayacağını müjdeleyen Tatlıses, ‘’İbo Show yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, ‘otursan yeter’ diyorlar. Felç sadece ayağıma geldi, sesimde felç yok’’ ifadelerini kullanmıştı.

İbo Show’un yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmasa da, çok yakında ekranlarda yerini alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 16.09.2020 20:16
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesIbo Show
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