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İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘İbo Show’ bu hafta ki konuğu pop müziğin sevilen ismi Murat Dalgılıç geliyor. Şarkıları ile milyonlarca kişiyi sevdiren sanatçının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Murat Dalgılıç’ın evli olup olmadığını merak eden seyirciler Dalkılıç hakkında merak edilenlere cevap arıyor. İşte Murat Dalgılıç hakkında merak edilenler haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:02
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
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Star TV’nin vazgeçilmez programı ‘İbo Show’ her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden özel konukları programına konuk ediyor. Bu hafta Türk pop şarkıcıların arasında yer alan Murat Dalgılıç yer alırken takipçileri ve fanları Dalkılıç hakkında araştırma yapıyor. İbo Show’a konuk olan Murat Dalkılıç kimdir? Nerelidir, evli mi? gibi soruların cevabını haberimizde yer veriyoruz.

Murat Dalkılıç kimdir?

7 Ağustos 1983 yılında İzmir’de dünyaya gelen şarkıcı Dalkılıç, küçük yaşlarda henüz 15 yaşındayken müziğe olan ilgisiyle müzik grubu kurdu. Kısa süreli basketbola heveslenen şarkıcı daha sonra tamamen müziğe yöneldi. ‘Kasaba’ adlı şarkısı ile adını duyuran şarkıcı ilk ve orta öğretimini Kuşadası’nda tamamladı.

Piyano eğitimi alan 15 yaşında müzik grubu kurarak grubun solisti olan Dalkılıç, 17 yaşında profesyonel basketbolcu olarak yer aldı. Bu süre 1 yıl sürmesinin ardından kariyerine müzik ile devam etti. Gitar çalmaya başlayan Dalkılıç daha sonra  2008 yılında Kasaba şarkısı ile ün kazanırken hemen ardından 2009 senesinde ‘Pardon’ ve ‘La Fontaine’ singlerini çıkarınca başarılı şarkıcı Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. 2010 senesinde ‘Merhaba’ şarkısını çıkarması ile artık hafızalara kazınan müzik tutkunu 2012 senesinde ‘Bir Güzellik Yap’ şarkısı ile popülerliğini tekrar elde etti.

‘Daha Derine’ albümü çıkarması ile 2015 senesinde ünlü şarkıcı Emrah Karaduman ise ‘Toz Duman’ albümüne konuk oldu.

‘Kırk Yılda Bir Gibisin’ şarkısını seslendiren Dalkılıç, televizyon ekranlarında yer aldı. TV8’de yayınlanan ‘Söyle Söyleyebilirsen’ programında sunuculuk yapan yakışıklı sanatçı, daha sonra oyunculuğa adım attı. ‘Sil Baştan’ adlı dizide yer alan oyuncu sinema filmine ilk 2015 senesinde ‘Mazlum Kuzey’ filminde yer aldı.

Daha sonra ‘Bizans Oyunları’ filminde başrol olarak kendini gösteren oyuncu dizi- film sektöründe de başarılı olduğunu kanıtladı.

2012 senesinde Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü bitiren oyuncu daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü tamamladı.

2016 senesinde 4.stüdyo albümü  ‘Epik’ çıkaran başarılı sanatçı artık kendisine ait bir medya kurdu. ‘Gig Medya’ 2016 senesinde kurulurken film yapımcılığında da kendini gösterdi.

‘Ustalar Alemi’ filminde yönetmen olan oyuncu ‘Dünya Hali’ filmde ayrıca hem yönetmen olarak yer aldı hem oynadı.  2019 senesinde ‘Afeta’ isimli albüm çıkaran şarkıcı tekrar sevenlerine yeni bir albüm çıkartarak hasret giderdi. Oyuncunun boyu 1.71 olarak bilinmektedir. Oyuncu Merve Boluğur ile bir süre evli kalan oyuncu daha sonra boşanmıştır. Şu an için hayatında biri bulunmamaktadır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçIbo Showşarkıcı
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