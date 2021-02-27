İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?

Mümin Sarıkaya 1978 Yozgat doğumludur. Müzisyen ve Türk Halk Müziği Sanatçısıdır. Mümin Sarıkaya henüz bir yaşında iken babasını kaybetmiştir. Çok küçük yaşta hayat mücadelesi başlamıştır. Sanatçı, “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı ile milyonların gönlünde taht kurmuştur. Sarıkaya, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğduğu ve büyüdüğü şehir Yozgat’ta almıştır. 10 yaşında iken abisinin yanında bateri çalmaya başlamıştır. Bunun ardından bağlama dersi almaya başlamıştır. 28 sene boyunca bağlama çalan sanatçı son dönemlerde beste yapmaya başlamıştır.
Öncelikle eserlerini sosyal medya aracılığı ile dinleyicilere sunan Sarıkaya, YouTube’a koyduğu “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı ile büyük beğeni toplamıştır. Şarkı birçok dizi de kullanılmış ve 100 milyonun üzerinde izlenmiştir. Ardından Ahmet Çelenk ile yolları kesişince eserlerini bir albümde toplamaya karar vermiştir. Bir yandan Türkiye’nin farklı yerlerinde konser vermiş diğer yandan da albüm çalışmalarını sürdürmüştür.
Sarıkaya’nın albümünde “Ben Yoruldum Hayat” ve “Al Başımdan Bu Dertleri” başta olmak üzere 10 eser yer almaktadır. 10 eserin altısının söz ve müziği Mümin Sarıkaya’ya aittir. Onların dışında Neşet Ertaş, Ali Osman Nebioğlu, Nurullah Akçayır gibi isimlerinde albümde imzası vardır. Mümin Sarıkaya şarkı düzenlemede Göksun Çavdar, Cihan Sezer, Alper Atakan gibi isimlerle çalışmıştır.
Mümin Sarıkaya şimdilerde Yozgat’ta Müzisyenler ve Sanatçılar Deneği Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Sanatçının albümleri şunlardır:
-Öldüğümü Bilmesinler
-Dur Diyemem
-Ben Yoruldum Hayat
-Al Başımdan Bu Dertleri
En popüler şarkıları ise şunlardır:
-Ben Yoruldum Hayat
-Al Başımdan Bu Dertleri
-Annem
-Yazın Yağar Kar Başıma
-Aşk Mı Sandın
-Kalanların Ardından
-Öldüğümü Bilmesinler
-Yine Bir Hal Oldu / Bozlak
-Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok
Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri
Ben yoruldum hayat, gelme üstüme
Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne
Gözümden, gönlümden düşen düşene
Bu öksüz başıma gözdağı verme
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme
Yol verdim sevdanın en delisine
O yüzden ömrümden giden gidene
Şu yalnız başımı eğdirme benim
Ben pişmanım hayat, sorguya çekme
Dilersen infaz et, kar etmez dilime
Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe
Şu suskun ağzımı açtırma benim