İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?

Mümin Sarıkaya 1978 Yozgat doğumludur. Müzisyen ve Türk Halk Müziği Sanatçısıdır. Mümin Sarıkaya henüz bir yaşında iken babasını kaybetmiştir. Çok küçük yaşta hayat mücadelesi başlamıştır. Sanatçı, “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı ile milyonların gönlünde taht kurmuştur. Sarıkaya, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğduğu ve büyüdüğü şehir Yozgat’ta almıştır. 10 yaşında iken abisinin yanında bateri çalmaya başlamıştır. Bunun ardından bağlama dersi almaya başlamıştır. 28 sene boyunca bağlama çalan sanatçı son dönemlerde beste yapmaya başlamıştır.

Öncelikle eserlerini sosyal medya aracılığı ile dinleyicilere sunan Sarıkaya, YouTube’a koyduğu “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı ile büyük beğeni toplamıştır. Şarkı birçok dizi de kullanılmış ve 100 milyonun üzerinde izlenmiştir. Ardından Ahmet Çelenk ile yolları kesişince eserlerini bir albümde toplamaya karar vermiştir. Bir yandan Türkiye’nin farklı yerlerinde konser vermiş diğer yandan da albüm çalışmalarını sürdürmüştür.

Sarıkaya’nın albümünde “Ben Yoruldum Hayat” ve “Al Başımdan Bu Dertleri” başta olmak üzere 10 eser yer almaktadır. 10 eserin altısının söz ve müziği Mümin Sarıkaya’ya aittir. Onların dışında Neşet Ertaş, Ali Osman Nebioğlu, Nurullah Akçayır gibi isimlerinde albümde imzası vardır. Mümin Sarıkaya şarkı düzenlemede Göksun Çavdar, Cihan Sezer, Alper Atakan gibi isimlerle çalışmıştır.

Mümin Sarıkaya şimdilerde Yozgat’ta Müzisyenler ve Sanatçılar Deneği Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sanatçının albümleri şunlardır:

-Öldüğümü Bilmesinler

-Dur Diyemem

-Ben Yoruldum Hayat

-Al Başımdan Bu Dertleri

En popüler şarkıları ise şunlardır:

-Ben Yoruldum Hayat

-Al Başımdan Bu Dertleri

-Annem

-Yazın Yağar Kar Başıma

-Aşk Mı Sandın

-Kalanların Ardından

-Öldüğümü Bilmesinler

-Yine Bir Hal Oldu / Bozlak

-Sevda Türküleri

-Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok

Ben Yoruldum Hayat şarkı sözleri

Ben yoruldum hayat, gelme üstüme

Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne

Gözümden, gönlümden düşen düşene

Bu öksüz başıma gözdağı verme

Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme

Yol verdim sevdanın en delisine

O yüzden ömrümden giden gidene

Şu yalnız başımı eğdirme benim

Ben pişmanım hayat, sorguya çekme

Dilersen infaz et, kar etmez dilime

Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe

Şu suskun ağzımı açtırma benim