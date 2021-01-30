İbo Show Muazzez Ersoy kimdir, nereli? Muazzez Ersoy kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarının sevilen eğlence programı İbo Show her hafta Cumartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda her hafta sevilen isimler konuk ediliyor.

Programın 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünde kimlerin konuk olacağı belli oldu. 30 Ocak Cumartesi günü İbo Show’da Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Didem konuk olacak.

Muazzez Ersoy kimdir?

9 Ağustos 1958 yılına Edine’de dünyaya gelen Muazzez Ersoy, 1998 yılında Devlet Sanatçısı Unvanına sahip oldu. Nostalji Kraliçesi olarak bilinen ünlü sanatçı Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü tarafından iyi niyet elçisi seçilmiştir.

1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosunda sahne alarak kariyerine başlayan Ersoy’un adı kısa süre içerisinde duyuldu. İlk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle piyasaya giren Ersoy, ardından Herşeyim Sensin adlı albümünü piyasaya sürdü. Ardından Raks Müzik bünyesine katılan ünlü sanatçı bu şirketle birlikte Sizi Seviyorum albümünü çıkardı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Ersoy, iki kez evlendi. İlk evliliğini 1974 yılında henüz 16 yaşında yapan Ersoy, 2 yıl sonra ayrılık kararı aldı. Ardından İsmet Özhan ile dünya evine giren Ersoy’un bu evliliği de 4 ay sürdü. Ünlü sanatçının ilk evliliğinden Ender adında bir oğlu vardır.

İbo Show 11.bölüm fragmanı

11.bölümüyle bu akşam saat 20:00’de ekranlara gelecek olan İbo Show’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İbo Show 11.bölüm fragmanı;