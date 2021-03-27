İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin katıldığı İbo Show’un bu haftaki yeni bölümüne, Türk Müziğinin ünlü ismi Melihat Gülses konuk oluyor.

Melihat Gülses kimdir?

Melihat Gülses, 1958 yılında doğmuştur. 1981 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda müzik hayatına başlamış ve daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nden mezun olmuştur.

Türk müziğinin nadide isimlerinden Melihat Gülses, Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbul’dan Atina’ya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi albümlerine imza atmıştır.

Ünlü sanatçı müzik hayatı boyunca birçok ödüle layık görülmüştür. Ayrıca Melihat Gülses şimdilerde televizyon programları yapmakta, solist olarak sahne almakta ve TRT İstanbul Radyosu’nda bestelerini seslendirmektedir.

Melihat gülses, Necip Gülses ile evlidir. Sanatçının bu evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır.

Melihat Gülses’in albümleri

Senden Uzakta (2014)

Tuna’ya Hasret (2012)

Beyaz Köpükler (2007)

Narçiçeğim (2005)

Narçiçeğim 2 (2005)

Hüznün Hikayesi (2004)

İki/Eylül Şarkıları (2002)

İstanbul’dan Atina’ya Türküler (2000)

Tatyos Efendi (1996)