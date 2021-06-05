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İbo Show Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mehmet Ali Erbil gerçek adı nedir?

İbo Show programı her Cumartesi Star TV'de yayınlanmaktadır. İbo Show'a katılan Mehmet Ali Erbil'in kim olduğu merak edilmektedir. Mehmet Ali Erbil kimdir? Bu haberimizde Mehmet Ali Erbil'in hayatını sizler için derledik. İşte Mehmet Ali Erbil'in hayatı...

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:02
İbo Show Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mehmet Ali Erbil gerçek adı nedir?
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İbo Show programı Cumartesi günleri Star TV'de yayınlanmaktadır. Programa katılan konuklardan biri Mehmet Ali Erbil oldu. Ünlü sunucunun hayatı merak edilmektedir. Ünlü Sunucu Mehmet Ali Erbil kimdir?

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen ve seslendirme sanatçısı olarak görevler yaptı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Saaddin Erbil'in oğludur.İlkokul ve ortaokul eğitimini  İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de tamamladı. 1970 yılında Ankara Devlet Müzik Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne gitti. bu sırada hocası Cüneyt Gökçerdi'ydi. Ulusal Tiyatro'da konuk oyuncu olarak En İyi Drama Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.Mezun olup hemen ardından Ulusal Tiyatro'da çalışmaya başlayan sanatçı, başta “Küheylan” isimli oyun ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.  Daha sonra TRT eğlence programı Metronom'da  1984 yılında Çiğdem Tunç ile sunumu gerçekleştirdiler . Özel kanalın açılmasının ardından  Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Buranın ardından  Star'da  ve ATV'de diziler yaptı, Show TV'de program yaptı.

1985 yılında İlyas Salman'la birlikte rol aldığı 'Uyanıklar Dünyası' filminde büyük övgü aldı. Ya Şundadır Ya Bunda adlı canlı programı yayınlarken RTÜK yasasını ihlal ettikten sonra ATV'de yayınlanan programa ara verdi. Daha önce Aşkım Aşkım dizisinde Emel Sayın ile oynamıştır. Başarılı sanatçı, Kanal D'nin yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'nin "Tatlı Kaçıklar" dizilerinde zirveye yerleşti ve "Harakiri" ve "Hababam Sınıf Güle Güle" filmleriyle beyazperdeye geri döndü. Muhammed Ali Erbil, Çarkıfelek'in yanı sıra Kanal D'de çeşitli yarışma programlarının yapımcılığını da üstlendi. Bir süre  TGRT'de Çarkıfelek  oyununu sergiledi. TNT'de (Türkiye) Açıl Susam Açıl adlı çaylak tarzı bir yarışmayı sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre "Çarkıfelek" programının yapımcılığını yaptı. Bir süre sonra  yapımdan  ayrıldı ve onun yerine Petek Dinçöz sunuculuk yaptı.

2012 senesinde TV8'e geçerek Aşka Gel adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'i Mehmet Ali Erbil sunmuştu.   Uzun süredir hasta olan Erbil, TRT'de "Başka Bir Gece" isimli programın sunuculuğunu üstlendi.Kaçış sendromu yaşayan Erbil bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis uzun yıllardır onun menajeridir. Hastalığın ardından iyileşmeye başlayan Erbil'in yeniden Çarkıfelek programıyla ekranlara dönmesi beklenmektedir. 

Evlilik hayatı

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980-1985)

Nergis Kumbasar (1989-1996)

Sedef Altuntaş (2001-2003)

Tuğba Coşkun (2005-2010)

Çocukları -

Sezin Erbil (d. 1982)Yasmin Erbil (d. 1995)Ali Sadi Erbil (d. 2006)

Mehmet Ali Erbil’in rol aldığı bazı önemli  yapımlar

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim

Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri

Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü

Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri

Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun


Son Güncelleme: 05.06.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Kimdir?Ibo Show
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