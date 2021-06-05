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İbo Show Mahmut Tuncer kimdir, nereli? Mahmut Tuncer kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mahmut Tuncer gerçek adı nedir?

Yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programına katılacak olan Mahmut Tuncer merak konusu oldu. Mahmut Tuncer’in kim olduğu, yaşı ve gerçek adı araştırılmaya başlandı. Peki İbo Show Mahmut Tuncer kimdir, nereli? Mahmut Tuncer kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mahmut Tuncer gerçek adı nedir? işte detaylar…

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:01
İbo Show Mahmut Tuncer kimdir, nereli? Mahmut Tuncer kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mahmut Tuncer gerçek adı nedir?
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Yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programına katılacak olan Mahmut Tuncer merak konusu oldu. Uzun süredir araları bozuk olan ikili Star TV’de yayınlanan İbo Show’da bir araya gelirken Mahmut Tuncer’in hayatı araştırılmaya başlandı. 

Mahmut Tuncer kimdir?

5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya gözlerini açan Mahmut Tuncer ailesinin beşinci çocuğudur. Küçük yaşından itibaren futbolla ilgilenen Mahmut Tuncer bir dönem Urfaspor’da profesyonel futbolcu olarak oynamıştır. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer zaman zaman şarkılar söylüyor ve çevresindeki insanlar tarafından çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 tarihinde Urfa’nın kuruluşunu kutladıkları gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince teknik direktörü tarafından ilk defa sahneye çıkarılmıştır. Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapmış olan Mahmut Tuncer, Ankara'dan Urfa'ya gelen Mehmet Ali Yanıkoğlu ile tanışmıştır. Mehmet Ali Yanıkoğlu, Mahmut Tuncer’i ses sanatçısı yapmak için Ankara’ya götürmüştür. Bir pavyonda sahneye çıkan Mahmut Tuncer, Belkıs Akkale’den halk müziği hakkında ders almıştır. 

1979 yılında TRT Radyosu’nun açtığı sınava girip birinci olan Mahmut Tuncer 1980 yılında “Uyandım Sabah İle” isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Daha sonra her yıl albüm çıkaran Mahmut Tuncer, Flash TV’de uzun süren eğlence programı yapmıştır. 20 filmde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Mahmut Tuncer 80 tane de besteye imza atmıştır. Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile evidir ve dört çocuğu vardır. 


Son Güncelleme: 05.06.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Mahmut TuncerIbo Showİbrahim TatlısesMahmut Tuncer Kimdir?
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