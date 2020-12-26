İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?

İlk albümünü 10 yaşındayken İsrail'de yapan ve 1993 yılında Eurovision Şarkı Yarışması İsrail Elemelerine 'Ani Ana' adındaki şarkı ile katılan şarkıcı Linet ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizde yer almaktadır. Linet'in Türkiye'de çıkardığı ilk albümü nedir? Linet nerelidir, kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Oynadığı diziler, filmler ve çıkardığı albümler haberimizde…

Linet Kimdir?

5 Mart 1975 tarihinde İsrail'in Tel Aviv ilçesinde doğan Linet'in tam olarak ismi "Linet Menaşi" dir. Babası İstanbullu Sumuel Menaşe, annesi ise bir zamanların önemli Türk Sanat Müziği sanatçılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana)dır. İsrail'de lise eğitimini tamamlayan Linet, ardından 3 ay İsrail Ordusunda askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi daha vardır.

İlk kez 5 yaşındayken şarkı söylemeyi annesi tarafından öğrenen Linet ilk albümünü 10 yaşında çıkarmıştır. 1993 yılında Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine 'Ani Ana' adındaki şarkısı ile katılan Linet, Türkiye'deki ilk albümünü de 1995 yılında yayınlandı. Linet, Orhan Gencebay ile 17 yaşında tanıştı ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan albüm yayınladı. Çıkardığı bu albüm ile iki tane Altın Plak kazandı. Linet, Türkçe ve İbranice ile birlikte Arapça ve İngilizce şarkılarda söylemiştir.

İsrail'de bir şekerci dükkanı açarak ticaret işine de giren Linet bir stüdyo albümü olan "Different Woman" adlı albümüne 2003 yılında İsrail'de imza atmıştır. Bu sıralar aşırı kilo alan ve müziğe geri dönmek için 40 kilo veren Linet Türkiye'ye dönme kararını 2006 yılında almıştır. Çeşitli mekanlarda sahne alan Linet beşinci albümü olan 'Paylaşmak İstiyorum'u 2009 yılında yayınlamıştır.

Linet'in Çıkardığı Albümler

Birlikte Söyleyelim

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş

Linet

Linet'in Müzik Kutusu

Ölümsüz Aşk

Different Woman

Layla

Paylaşmak İstiyorum

Kalbimin Sahibi Sen

Yorum Farkı

Yorum Farkı II

Bilir misin?

Linet'in Aldığı Ödüller

2013 – 12.Magazinci.com İntenet Medyası (En İyiler) – Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu

2015 – Türk Müziği Gönül Dostları Deneği Ödülleri – Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Albüm (Yorum Farkı II)

2016 – 7.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri – En Quality Kadın Sanatçı