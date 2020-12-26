İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?

Linet İlk albümünü 1995 yılında yayınlamıştır. Şarkılarını her zaman canlı olarak seslendiren hiçbir zaman 'Playback' olarak söylemeyen Linet sesi ve şarkılarıyla insanlar tarafından çok sevilen biridir. Linet cumartesi akşamı İbo Show konuğu olacak. İbo Show'a konuk olacak Linet hakkındaki merak edilen konuları sizin için topladık. İbo Show konuğu Linet kimdir, nerelidir? Linetin hayatı ve biyografisi haberimizde yer almaktadır.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:04
İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Takip Et:

İlk albümünü 10 yaşındayken İsrail'de yapan ve 1993 yılında Eurovision Şarkı Yarışması İsrail Elemelerine 'Ani Ana' adındaki şarkı ile katılan şarkıcı Linet ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizde yer almaktadır. Linet'in Türkiye'de çıkardığı ilk albümü nedir? Linet nerelidir, kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Oynadığı diziler, filmler ve çıkardığı albümler haberimizde…

Linet Kimdir?

5 Mart 1975 tarihinde İsrail'in Tel Aviv ilçesinde doğan Linet'in tam olarak ismi "Linet Menaşi" dir. Babası İstanbullu Sumuel Menaşe, annesi ise bir zamanların önemli Türk Sanat Müziği sanatçılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana)dır. İsrail'de lise eğitimini tamamlayan Linet, ardından 3 ay İsrail Ordusunda askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi daha vardır. 

İlk kez 5 yaşındayken şarkı söylemeyi annesi tarafından öğrenen Linet ilk albümünü 10 yaşında çıkarmıştır. 1993 yılında Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine 'Ani Ana' adındaki şarkısı ile katılan Linet, Türkiye'deki ilk albümünü de 1995 yılında yayınlandı. Linet, Orhan Gencebay ile 17 yaşında tanıştı ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan albüm yayınladı. Çıkardığı bu albüm ile iki tane Altın Plak kazandı. Linet, Türkçe ve İbranice ile birlikte Arapça ve İngilizce şarkılarda söylemiştir. 

İsrail'de bir şekerci dükkanı açarak ticaret işine de giren Linet bir stüdyo albümü olan "Different Woman" adlı albümüne 2003 yılında İsrail'de imza atmıştır. Bu sıralar aşırı kilo alan ve müziğe geri dönmek için 40 kilo veren Linet Türkiye'ye dönme kararını 2006 yılında almıştır. Çeşitli mekanlarda sahne alan Linet beşinci albümü olan 'Paylaşmak İstiyorum'u 2009 yılında yayınlamıştır. 

Linet'in Çıkardığı Albümler

Birlikte Söyleyelim 

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş

Linet

Linet'in Müzik Kutusu

Ölümsüz Aşk 

Different Woman

Layla

Paylaşmak İstiyorum

Kalbimin Sahibi Sen 

Yorum Farkı 

Yorum Farkı II

Bilir misin?

Linet'in Aldığı Ödüller

2013 – 12.Magazinci.com İntenet Medyası (En İyiler) – Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu

2015 – Türk Müziği Gönül Dostları Deneği Ödülleri – Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Albüm (Yorum Farkı II)

2016 – 7.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri – En Quality Kadın Sanatçı



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowLinet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi
İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
İbo Show Saba Tümer kimdir, nereli? Saba Tümer kaç yaşında, gerçek adı nedir?
İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde?
İbo Show Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, gerçek adı nedir?
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Dul maaşı neden kesilir? Dul maaşı kesilme nedenleri
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un CHP'den neden ihracı isteniyor?
Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? Güneşli Bahçe Kasabası nerededir?
Exxen Öğrenci Evi dizisi ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi borç faizleri silinecek mi? TBMM 'ye kanun teklifi sunuldu
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Aralık 2020 Cumartesi
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisinde Nene karakterine İpek Çiçek hayat veriyor
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini kim canlandırıyor? Deniz Ertürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.