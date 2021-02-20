İbo Show Latif Doğan kimdir, nereli? Latif Doğan kaç yaşında, evli mi?

LATİF DOĞAN KİMDİR?

29 Nisan 1967’de Adıyaman’ın Besni ilçesinde dünyaya gelmiş olan Latif Doğan, babasını çok küçük yaşta kaybetmiştir ve kardeşlerine bakmak için iş hayatına çok küçükken başlamak zorunda kalmıştır. Araba tamirciliği, taksicilik, pazarlamacılık ve benzeri işlerde çalışmıştır. Müziğe başlaması ise 11 yaşında iken bir düğünde darbuka çalması ile gerçekleşmiştir.

Çalışıp emeğiyle kazandığı paralar ile Adıyaman’da bir radyo istasyonu ve kaset dükkanı açmıştır. İsminin dilden dile gezmesi ile bölgesel televizyon kanallarında programlara çağırılmaya başlandıktan itibaren katılmış olduğu bu programlar ile ünlü olmuştur. 1995-1998 yılları arasında bir şov programı yapmış olan Latif Doğan, 2000 yılında ilk kaseti olan Oyun Havası ve ardından Kurtulayım Gitsin adlı albümlerini çıkarmıştır ve bu sayede de ünlü olma yolunda daha da ilerlemiştir.

Tam anlamıyla ilk zirveye ulaşması Küstüm albümü ile gerçekleşmiş olan Latif Doğan, bu şarkının ardından Küstüm Şov programını yapmaya başlamıştır.

Ödülleri

• MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

• Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Deneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)