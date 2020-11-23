İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan RAMO dizisinde canlandırdığı Cihangir karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Olgun Şimşek İbo Show’a katıldıktan sonra merak edilmeye başlandı.
Olgun Şimşek kimdir?
1971’de Bursa’da dünyaya gelen Şimşek ilköğretim, orta öğretim ve lise eğitimlerini Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat bölümünü kazandı. Olgun Şimşek 1993 yılında sinema sektörüne girdi.
Bir Demet Tiyatro’da Kudret karaakterine, Yedi Numara dizisinde ki Sabit Ballıoğlu karakteri ile tanınan ve sevilen Olgun Şimşek ekranların sevilen yüzlerinden bir tanesidir. Şu an Ramo dizisinde Cihangir karakterine hayat veren tecrübeli oyuncu İbo Show'a konuk olduktan sonra araştırılmaya başlandı.
Olgun Şimşek’in görev aldığı yapımlar
Ramo (2020) - Cihangir
Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz
Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat
Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet
Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut
Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan
Kapıları Açmak (2005) - Cihan
Yazı Tura (2003) - Rıdvan
Beşik Kertmesi (2002)
Yeşil Işık (2001) - Ferdi
Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu
Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır
Karışık Pizza (1998) - Murat
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin
Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş
Sihirli Ceket (1996)
Yer Çekimli Aşklar (1995)
Aziz Ahmet (1994)
Gülşen Abi (1994)
Tersine Dünya (1993)
Tetikçi Kemal (1993)