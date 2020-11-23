İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan RAMO dizisinde canlandırdığı Cihangir karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Olgun Şimşek İbo Show’a katıldıktan sonra merak edilmeye başlandı.

Olgun Şimşek kimdir?

1971’de Bursa’da dünyaya gelen Şimşek ilköğretim, orta öğretim ve lise eğitimlerini Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat bölümünü kazandı. Olgun Şimşek 1993 yılında sinema sektörüne girdi.

Bir Demet Tiyatro’da Kudret karaakterine, Yedi Numara dizisinde ki Sabit Ballıoğlu karakteri ile tanınan ve sevilen Olgun Şimşek ekranların sevilen yüzlerinden bir tanesidir. Şu an Ramo dizisinde Cihangir karakterine hayat veren tecrübeli oyuncu İbo Show'a konuk olduktan sonra araştırılmaya başlandı.

Olgun Şimşek’in görev aldığı yapımlar

Ramo (2020) - Cihangir

Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz

Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat

Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet

Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut

Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan

Kapıları Açmak (2005) - Cihan

Yazı Tura (2003) - Rıdvan

Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci

Beşik Kertmesi (2002)

Yeşil Işık (2001) - Ferdi

Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu

Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır

Karışık Pizza (1998) - Murat

Dış Kapının Mandalları (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin

Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş

Sihirli Ceket (1996)

Yer Çekimli Aşklar (1995)

Aziz Ahmet (1994)

Gülşen Abi (1994)

Tersine Dünya (1993)

Tetikçi Kemal (1993)