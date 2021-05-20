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İbo Show konukları belli oldu! İbo Show’da bu hafta kimler var? İbo Show fragmanı

Star TV’de yayınlanan İbo Show’un bu hafta konuk edeceği isimler belli oldu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen ve sevilerek takip edilen İbo Show programının, bu haftaki konukları, yayınlanan fragmanla belli oldu. İşte bu hafta İbo Show'a konuk olacak isimler...

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:04
İbo Show konukları belli oldu! İbo Show’da bu hafta kimler var? İbo Show fragmanı
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İbrahim Tatlıses’in sunumuyla gerçekleşen İbo Show programı tüm hızıyla devam ediyor. Uzun yıllar sonra tekrar ekranlara dönen programın 25. bölümü izleyenlerle buluşacak. Star TV’de yayınlanan program, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilirken, programa katılan konuklar da izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Her hafta birbirinden farklı konukların katıldığı program, izleyenlere müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. Programın bu hafta yayınlanacak 25. bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte konuklar da ortaya çıktı. İşte İbo Show’a konuk olacak isimler...

İbo Show’un konukları

Ayşe Dinçer

Veli Erdem Karakülah

Hüseyin Kağıt

Serkan Nişancı

İbocan



Son Güncelleme: 20.05.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim TatlısesStar Tv
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