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İbo Show konuğu Zara kimdir, kaç yaşında, nereli? Zara gerçek adı nedir?

Fenomen program olan İbo Show'un bu haftaki konuğu sanatçı Zara olacak. Merak edenler için haberimizde, Zara'nın kaç yaşında,nereli ve gerçek ismi gibi bilgileri topladık.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:07
İbo Show konuğu Zara kimdir, kaç yaşında, nereli? Zara gerçek adı nedir?
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Türk müziğinin önemli isimlerinden Zara yeni albümü ile İbo Show’un bu hafta ki konuğu oluyor. 44 yaşındaki sanatçının gerçek adı Neşe Yılmaz’dır.

Zara kimdir?

15 Ocak 1976 yılında İstanbul da dünyaya gelen sanatçının asıl ismi Neşe Yılmaz’dır. Adıyamanlı bir ailenin çocuğu olan Zara, küçük yaşlarda “Neşecik” ismi ile 8 albüm çıkardı. Milliyet Gazetessi’nin 1991 yılında yaptığı liseler arası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Bayan Solist” dalında birinci oldu. 1993 yılında tekrar aynı yarışmada yine birinci oldu. Üniversite öğrenimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde aldı.

1996 senesinde “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” olarak göreve başladı. Yunus Emre Müzikali’nde Amber karakteriyle oyuncu ve solist olarak görev yaptı.1998 yılında 15 aylık çalışmanın ardından Zara adı ile Avuntu albümünü çıkardı. Aynı sene içinde Eylül Fırtınası isimli filmde Tarık Akan’la baş rolde oynadı.

 

Zara ilk evliliğini 2002-2007 yılları arasında İskender Ulus ile yaptı. İkinci evliliğini ise 2012-2016 arasında gazeteci Akif Beki ile yaptı.

Albümleri

Avuntu (1998)

Boyut (2000)

Misafir (2002)

Özlenenler (2003)

Zamanı Geldi (2005)

Bülbül-i Şeyda (2005)

Bahar (2008)

Hazine (2011)

Derin Aşk 

Derin Aşk 

Derin Aşk 

Derin Aşk 

Zara'nın yer aldığı yapımlar

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 

Eylül Fırtınası 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

İpsiz Recep 

Gelin

Televizyon Programları

Sonsuz Şarkı

Salı Sefası 

Tanrı Misafiri 

Zamanı Geldi 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:07
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Ibo ShowZara
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