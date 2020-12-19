İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yılmaz Vural Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi..

Pek çok futbolseverin sevdiği ve yakından takip ettiği Yılmaz Vural kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..

1953 yılında Sakarya’da doğmuştur. Türkiye'nin teknik direktörü ve eski futbolcudur.

İlkokulu 1960- 1965 yıllarında, ortaokulu 1965- 1969 yılları arasında, liseyi de 1970- 1974 yıllarında Adapazarı/Sakarya’da okumuştur.

1975’ten 1979’a kadar Ankara’da 19 Mayısıs Gençlik ve Spor Akademisi’ne gitmiştir. “İyi” not ortalaması ile Akademi’yi bitirmiştir. Futbol İhtisas bölümünü ise “pekiyi” ile geçmiştir.

13 Kasım 1979 tarihinde yapılan Futbol Uzmanlığı sınavını başarılı bir şekilde bitirmiş ve geçmiştir. 20 Nisan 1980 tarihinde yüksek lisansını yapmak ve futbol antrenörlüğü amacı ile Almanya’ya gitmiştir. 19 Şubat 1982’de Almanya, Köln Üniversitesi’nde, Almanca öğrenmek için Almanca Dil Kursu’na gitti.

8 Nisan 1982 tarihinde yapılan Köln Spor Akademisi’ne giriş sınavına girdi. Kabul edilince 21 Eylül 1993’te Köln Spor Akademisi’nden “iyi” not ortalaması ile mezun oldu ve Futbol İhtisas bölümünü, Gunnar Gerisch, Erich Rutemöller ve Jürgen Tritschok ile birlikte “pekiyi” ile bitirmeyi barışmıştır.

Askerliğini 1 Temmuz 1982 ile 1 Kasım 1982 tarihleri arasında İzmir’de kısa dönem olarak yapmıştır.

24 Ekim 1983’te Türkiye Futbol Federasyonu- B Lisansı Futbol Antrenörlüğü diplomasını almıştır. Türkiye Futbol Federasyonu- A Lisansı Futbol Antrenörlüğü (Teknik Direktör) diplomasını ise 22 Ekim 1987’de almıştır.

Futbol kariyerinin yanında bir de küçük bir oyunculuk da yapmıştır. 1985 yapımı, Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Gurbetçi Şaban isimli filmde çok kısa bir rol almıştır.

31 Aralık 2005 tarihinde Alman Futbol Federasyonu’ndan UEFA Pro Lisans diplomasını almıştır.

27 Ocak 2010’da, lisans- yüksek lisans eğitiminin birleşik olmasına eşdeğer şekilde öğretim gördüğüne dair denklik belgesi almıştır. Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” programını başarıyla tamamlayarak bunu başarmıştır. 2457 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddelerince izin verilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararınca, başarı ile tamamlayabilmiştir.

Birçok Anadolu takımını çalıştıran Vural, 3 büyükler dışında hemen hemen bütün takımların teknik direktörlüğünü yapmıştır.

2011 yılında Okan Üniversitesi ile anlaşan Vural, eğitim- öğretim dönemi boyunca Spor Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

Finansbank ve Lipton Ice Tea gibi reklamlarda oynamıştır.

1981 yılında İsmet Vural ile evlenmiş ve iki tane çocukları vardır. İsmet Vural, Almanya’da öğretmendir.

2001 yılında Seda Şahin’le ilişki yaşamaya başladıkları Seda Şahin’den 2010 yılında bir çocuğu daha olmuştur.

Futbol Kariyeri

Amatör futbolculuk

1970 – 1971 – Sakaryaspor

1971 – 1972 – Sakarya Serdivan Gençlikspor

1972 – 1973 – Sakarya Geyvespor

1973 – 1974 – Bolu Çilimlispor

Profesyonel futbolculuk

1974 – 1975 – Sivasspor

1975 – 1977 – Tekirdağspor

1977 – 1978 – Hacettepespor – Ankara

1978 – 1979 – Demirspor – Ankara

Antrenörlük

1976 – 1979 – Spor Akademisi Futbol Takımı – Ankara

1978 – 1979 – Demirspor – Ankara

1978 – 1979 – İzmirspor

1979 – 1980 – Yenimahallespor – Ankara

Mesleki Çalışmalar – Almanya:

Futbolcu:

1980 – 1981 – Germania 08 Forchheim ve TKV- Forchheim

1981 – 1982 – Ataspor Porz – Köln

Antrenör :

1982 – 1983 – TDSV – Bonn

1983 – 1985 – Türkdanış SC – Köln

1985 – 1986 – FC Egespor – Köln

Çalıştırdığı Takımlar

1986-1988 – Malatyaspor

1988-1989 – Antalyaspor

1989-1989 – Samsunspor

1989-1990 – Bursaspor

1990-1991 – Karşıyaka

1991-1991 – Adanaspor

1991-1993 – Bursaspor

1993-1994 – Gaziantepspor

1995-1996 – Eskişehirspor

1996-1997 – Sarıyer

1997-1997 – Trabzonspor

1997-1998 – Gençlerbirliği

1998-1999 – Konyaspor

1999-1999 – Çanakkale Dardanelspor

1999-2000 – Bursaspor

2000-2001 – Denizlispor

2001-2001 – Diyarbakırspor

2003-2004 – Adanaspor

2004-2004 – Çaykur Rizespor

2005-2005 – Ankaragücü

2005-2007 – Antalyaspor

2008-2008 – Manisaspor

2008-2008 – Kocaelispor

2009-2011 – Kasımpaşa

2011-2011 – Konyaspor

2012-2012 – Sakaryaspor

2012-2013 – Elazığspor

Futbolculuk kariyeri:

1970- 1974 yılları arası amatör futbolcu olarak çalışmıştır. 1974-75 sezonu içinde Sivasspor’da 2.lig ekibi profesyonel futbol kariyerine adım atmasını sağlamıştır.daha sonra 3.lig kulüplerinden olan Tekirdağspor ve Hacettepe’de forma giymiştir. 19788-79 sezonunun sonunda forma giydiği 3.lig Ankara Demirspor’da profesyonel şekilde futbol kariyerine son verip antrenör olma yolunda ilerlemiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

Hayatını futbola adamış ve Türk futbolu için çok şey vermiş olan Vural, hem bu sporu yapmış hem de yaptırmıştır. Teknik direktörlük macerası Malatyaspor ile başlamıştır. Yeni öğretim döneminde spor derslerini vermek üzere bir üniversite ile anlaşan Vural, öğretim görevlisi olacaktır. 2014 yılında, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bayrampaşa’yı devralmak istediğini söylemiştir.

Antalyaspor

2005-06 sezonunda 2.kez başına gelmiştir. 2.lig ekibi ile çıktığı ilk üç maçta kazanmıştır. Sezonun içerisinde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamayı başarmıştır. Lider Bursaspor’un altında Altay ile verdiği ikincilik savaşını takımca kazanmışlardır. Bu sayede Süper Lig’e çıkmayı başarmıştır. 2006-07 sezonunda 15 beraberlik ve 8 galibiyet almıştır. Dördü üst üste olmak üzere aldığı galibiyetlerin, Fenerbahçe’nin de dahil olduğu 4 rakibinin hepsini 1-0 skorlarla yenmiştir. Takım 26. haftayı 9.olarak bitirmiştir. Ancak bu haftadan sonra galibiyet alamamıştır. Son haftaya düşme hattının son takımı Çaykur Rizespor ile aynı puanda ve daha iyi bir averajla girmiş olsa da, Gençlerbirliği’ne 3-1 yenilmesi ve Sakaryaspor ile Rizespor’un berabere kalması küme düşmesinde sebep olmuştur. Sezon sonu geldiği zaman da takım ile yollarını ayırmıştır.

Konyaspor

2011 yılında Ziya Doğan’ın yerine takımın başına geçmiştir. Takım 21. hafta sonunda 17.sırada yer almaktaydı. İkinci Konyaspor kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile berabere kalarak başlamış olsa da alabildiği tek galibiyeti 2011 Nisan’ında Kayserispor’u 3-1 yenerek aldığı galibiyettir. 31.hafta maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı için düşüşü kesinleşti. Bu sezonun başında Kasımpaşa’da görev yapmış olan Vural’ın, sezon içinde çalıştırmış olduğu, teknik direktörlüğünü yaptığı iki takım da küme düşmüş oldu.

Ankaragücü

2005 yılının 15 Şubat’ında 14.sıradaki MKE Ankaragücü’nün direktörlüğü için takımın başına geçmiştir. İlk beş haftada toplam 2 galibiyet 1 beraberlik 2 de mağlubiyet almışsa da diğer 4 maç üst üste mağlup olunca takımdan kovuldu. Ayrıldığı sırada başladığı zamanki yerini koruyan takım, Vural ayrıldıktan sonra sezonu 13. sırada bitirerek kümede kalmayı başarmıştır.

Vestel Manisaspor

2008 yılında küme düşmesine ramak kalmış olan takımın başına geldi. İkinci haftada Denizlispor’a aldıkları 3-2’lik galibiyet haricinde galip geldikleri maç olmamıştır ve kupada Adana Demirspor’a karşı mağlup olarak çeyrek finale çıkamamıştır. Vural, bundan yedi maç sonra görevden ayrılmıştır. Takım, Vural’ın ayrıldığı esnada 17.sıraya gerilemiş ve sezon sonunda kümeden düşmüştür.

Kocaelispor

27 Eylül 2008 tarihinde, ilk beş haftasında yalnızca bir beraberlik alabilmiş ve lig sonunda yer alan takımın başına geçmiştir. Geldiğinde de kariyerinin beş haftasında yalnızca bir beraberlik almıştır. Ancak 15 Kasım 2008’de Denizlispor’u son dakikada yenerek ilk galibiyetini almıştır. Toplam 11 hafta takımı yönetmiştir. Sadece 2 galibiyet alması yüzünden takım sonunculuktan kurtulamamıştır. Devre arasında takımdan ayrılan Vural sonrasında takım küme düşmüştür.

Sakaryaspor

2012 yılında, doğup büyüdüğü yer olan Sakarya’nın takımı ile anlaştı. Anlaştığı tarihte 1.ligde mücadele eden takımın başına 21.haftanın sonunda ve 16.sıradayken geçmiştir. İmza attıktan üç gün sonra ilk yenilgisini yaşadı. Finansal sorunlar yaşayan takım ile 13 maça çıkmış ve galibiyet alamamıştır. Ligin bitmesine kalan süre 17 hafta iken küme düşmesi garanti olan takım içinde sezon sonuna kadar kalmış ve takımın 17. olarak tamamlamasını sağlamıştır.

Elazığspor

10 Ekim 2012’de takım başına geçmiştir. Genel olarak aldığı galibiyetlerle başarılı sonuçlar almış ve takımı küme düşmekten kurtarmıştır. 19 Mayısıs 2012’te sözleşmesi bitmiş ve takımdan ayrılmıştır.

Mersin İdman Yurdu

Hakan Kutlu ile yolları ayrılan takımın başına, 6 Mart 2014’te geçmiştir.

Osmanlıspor

Osman Özköylü ile ayrılan takımın teknik direktörü koltuğuna 23 Aralık 2014’te oturmuştur.

Karabükspor

24 Şubat 2015’te sezon sonuna kadar takımın başında olacak şekilde anlaşmıştır.

Gençlerbirliği

23 Aralık 2015’te bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır ancak takımın başında 6 gün kalabilmiş 29 Aralık’ta görevinden ayrılmıştır.

Göztepe

22 Mart 2017’de görevine başlamıştır.

Giresunspor

8 Şubat 2018’de anlaşmışlardır. Takımda 15 gün kalabilmiştir.

Eskişehirspor

6 Nisan 2018’de başına geçmesi ile ikinci kez bu takımla çalışma fırsatı yakalamıştır. Lig bitmesine 5 hafta kalmışken takımı devralan Vural, bu beş maçın 3’ünü kazanmış, 1’inde berabere kalmış ve diğerinde yenilmiştir. Takım kümede kalmayı başarmıştır. Sezon bitince görevinden ayrılmıştır.

Adana Demirspor

21 Kasım 2018’de başlamıştır.

Akhisarspor

29 Ocak 2020 tarihinde sezon sonuna kadar anlaşma yapmışlardır.