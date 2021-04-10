İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?

Herkes tarafından İbo Show eğlence programına konuk olan Yavuz Seçkin’in kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Yavuz Seçkin kimdir?

Taklitleriyle herkesi güldürmeyi başaran Yavuz Seçkin, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündem konusu olmayı başarıyor. 2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yavuz Seçkin, Şişli Motor İş Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Gültepe’de dükkan işleten, ticaretle uğraşan bir esnaf olan Seçkin, Arkadaşlarının onu gaza getirmesiyle İner Misin Çıkar mısın yarışmasına katılmış ve hayatı tamamiyle değişmiştir.

1997 yılında, İner mısın Çıkar mısın marifet yarışmasına katılarak birinci olan Seçkin bu sayede 28 yaşında taklit maharetini keşfetmiştir. On Parmak On Marifet adlı yarışmaya da katılan Yavuz Seçkin aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer’le tanışarak onunla birlikte radyo programı sunmaya başlamıştır. 2002 yılında Yavuz’un Minibüsü isimli programıyla Radyo Klas’ta yayın hayatına başlamıştır. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek pek çok ünlüye şakalar yaptı. Daha sonra Radyo Klas’tan ufaladı ve Süper FM’de program yapmaya başladı. Televizyon skeçlerinde yer almıştır. Yavuz Seçkin, partneri İsmail Baki Tuncer ile beraber Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünü taklitlerini galibiyet ile yapmaktadır.

ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinin Sertaç karakteriyle televizyon dünyasına ilk adımlarını atmıştır. Dizinin ardından stand-up şovları, gösteri programları Co-Medyo ve reklam filmlerinde yer almıştır. 2008 yılının Eylül ayında TV 8 kanalında medyatik ünlülerin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi tiplemelerini yerleştirdiği medya komedisi Co-Medya adlı programını yapmıştır. Yavuz Seçkin ilk evliliğinden eşi Havva Tavukçu’dan, Oğuzhan ve Zeynep adında 2 evlada sahiptir. İkinci kez evliliğini ise bale hocası ve balerin olan Dicle Güler ile 12 Haziran 2010 tarihinde yapmıştır. Bu evliliğinden de 3 çocuğu vardır.