İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?

Herkes tarafından İbo Show eğlence programına konuk olan Yavuz Seçkin’in kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Yavuz Seçkin kimdir?
Taklitleriyle herkesi güldürmeyi başaran Yavuz Seçkin, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündem konusu olmayı başarıyor. 2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yavuz Seçkin, Şişli Motor İş Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Gültepe’de dükkan işleten, ticaretle uğraşan bir esnaf olan Seçkin, Arkadaşlarının onu gaza getirmesiyle İner Misin Çıkar mısın yarışmasına katılmış ve hayatı tamamiyle değişmiştir.
ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinin Sertaç karakteriyle televizyon dünyasına ilk adımlarını atmıştır. Dizinin ardından stand-up şovları, gösteri programları Co-Medyo ve reklam filmlerinde yer almıştır. 2008 yılının Eylül ayında TV 8 kanalında medyatik ünlülerin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi tiplemelerini yerleştirdiği medya komedisi Co-Medya adlı programını yapmıştır. Yavuz Seçkin ilk evliliğinden eşi Havva Tavukçu’dan, Oğuzhan ve Zeynep adında 2 evlada sahiptir. İkinci kez evliliğini ise bale hocası ve balerin olan Dicle Güler ile 12 Haziran 2010 tarihinde yapmıştır. Bu evliliğinden de 3 çocuğu vardır.