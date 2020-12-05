İbo Show konuğu Ümit Besen kaç yaşında, nereli?

Seneler sonra Star TV ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan ve efsane sanatçı İbrahim Tatlıses’in televizyon ekranlarına geri dönüş yaptığı İbo Show programı her hafta konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Star TV ekranlarında 4. Bölümü ile yayınlanacak olan İbo Show programına katılım gösterecek konuklar belli oldu. Konuklar arasında efsane isim Ümit Besen’in de yer aldığı görüldü.

Ümit Besen kimdir?

Ümit Besen 1956 senesinde doğmuştur. Lise senelerinde klavye çalmaya başlayan Besen sonrasında Tayfunlar Orkestrası’nı kurmuş ve profesyonel müzik yaşamına başlamıştır. Gece kulüplerinde sahnelere çıkan ve dinleyen herkesi kendine hayran bırakan Ümit Besen 1980 senesinde Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile beraber ilk taş plak kaydını yaptı.

Son olarak 2016 senesinde daha önceki dönemlerde çıkardığı şarkılarını rock tarzında yeniden seslendirerek yeni neslin de ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Günümüzde en çok dinlenenler listesinde adı yer alan Ümit Besen kariyeri boyunca onlarca albüm çıkardı.

Ümit Besen albümleri

Şikayetim Var (1980)

Islak mendil (1981)

Bayramın Olsun (1982)

İkimizin Yerine (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Bir Akşam Üstü (1984)

Vazgeçtim Senden (1985)

I Love You (1986)

Deli Gönlüm (1987)

Halk Konseri 1 (1987)

Aşk Burcu (1988)

Müzikli Bir Masal (1989)

Bir Tanesin Sen (1990)

Son Şarkı (1991)

Gökkuşağı (1992)

İkimiz De Sevdik (1993)

Görüşürüz (1994)

Yalnız Kaldım (1995)

Yağmur Var Gözlerimde (1996)

Hadi Git (1997)

Nostalji (1998)

Bizim Hikayemiz (2000)

Dokunsalar Ağlarım (2001)

O Gece (2003)

Ben Bu Gece Ölmezsem (2006)

İyi Günde Kötü Günde (2008)

Garaj Konserleri (2013)

Ümit Besen 2014 (2014)

Başka (2016)

Ümit Besen ile Başka Sahne (2019)