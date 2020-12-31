İbo Show konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayan İbo Show 2021 yılbaşı özel programıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yılbaşı programında konuk olarak yer alan Serdar Ortaç, güçlü sesiyle programa farklı bir hava katacak. İbo Show programına konuk olarak yer alacak olan Serdar Ortaç, kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Serdar Ortaç'ın hayatı? Gibi soruların yanıtı merak edilmeye başlandı.

İbo Show'un konuğu Serdar Ortaç kimdir?

16 Şubat 1970 İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu ve kökeni Kırım Tatarına dayanmaktadır. İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da, orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise eğitimini Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Tona ve Tesviye Bölümünde bitirmiştir. Babası küçük bir dükkânda tona tezgahı olan plastik kalıpçıydı. Çocukken babasıyla çalışır, hafta sonları simit ve su satardı. Sanatçı, iş hayatını ve duruşunu babası sayesinde öğrendiğini ve birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sık sık ifade eder. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başlamış, ancak eğitimini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır.

İstanbul'da bir yıl radyoda prodüktör ve sunucu olarak çalışmıştır. Radyo programlarını dinleyen bir plak yapımcısının RAKS ile sözleşme imzalamıştır. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkıları kendi sesini kullanarak seslendirme fırsatı buldu ve ilk albümünü yapmıştır.

1994-99: Aşk İçin, Yaz Yağmuru ve Gecelerin Adamı

17 Ağustos 1994'te müzik endüstrisini adımını atarak ilk albümü "Aşk İçin" çıkardı. Serdar Ortaç, bu parçada uzun süre dillerden düşmeyen "Karabiber" ile çıkışı yakalamıştır. Serdar Ortaç'ın albümünde yer alan "Değmez" ve "Hadi Git" gibi şarkılar da Aşk albümünde müzisyen Özkan Turgay ile birlikte çalıştıklarında popüler oldu. Bu başarı ile Serdar Ortaç, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi İlk Erkek Şarkıcı" ödülüne layık görülmüştür.

1 Mart 1996 yılında ikinci albümü Yaz Yağmuru'nu çıkardı. İkinci albümde Feyyaz Kuruş, Selim Çaldıran, Erhan Güleryüz, Aşkın Tuna ve Metin Arolat gibi isimler ile çalıştı. Bu albümde Metin Arolat ile birlikte düzenlediği "Gamzelim", "Sana Uzandım", "Ben Adam Olmam" ve "Yaz Yağmuru" gibi birçok hit şarkı besteledi.

21 Şubat 1997'de Meksika'da bir albüm yaparak İspanyolca "Loco Para Amar" albümünü söyledi. Albüm daha sonra İspanyolca olarak Türkiye'de yayınlandı. Şarkıcı, bu yıl Sibel Can'a "Padişah" şarkısıyla "Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı" ödülünü kazandırdı.

1998 yılında asker kaçağı olarak 66 gün hapis yattı. Üçüncü albümü "Gecelerin Adamı" 10 Temmuz 1998' yılında yayınlandı. Selim Çaldıran ve Feyyaz Kuruş ile ortaklaşa çıkardığı bu albümü, albümde yer alan "Gecelerin Adamı" şarkısı yılın en çok dinlenen şarkılarından biri olmuştur. Ebru Gündeş ile "Mutsuzsun" şarkısında rol aldı. Ortaç, 1999'da "Yılın En Başarılı Sanatçısı" "Hürriyet Altın Kelebek Ödülü" ne layık görüldü.

2000-03: Bilsem ki ve Okyanus

Beşinci albümü “Bilsem ki” 21 Ekim 1999'da yayınlandı. Bu albümü Selim Çaldıran, Feyyaz Kuruş ve Murat Yeter gibi isimlerle çıkardı. "Asrın Hatası", "Bilsem Ki" ve "Seninki" şarkıları albümde klibi çekilen şarkılar olmuştur. Ortaç, 2000 yılında "Kral TV Video Müzik Ödülleri" nde en iyi erkek pop şarkıcısı ödülünü kazandı.

Altıncı albümü "Sahibinin Sesi" olmuştur. 7 Mayısıs 2001'de yayınlandı. Hülya Avşar-Aradın mı?, Muazzez Abacı-Umurumda Değil, Sibel Can-Padişah ve Kanasın, Fulden Uras-Bensiz Olsun, Emel Müftüoğlu-Kararsın Dünyam ve kendi şarkılarının remixli olanlarına yer vermiştir.

Yedinci albümü "Okyanus" 10 Temmuz 2002'de yayınlandı. Albümde Erhan Bayrak, Erdem Kınay ve Alper Erinç gibi müzisyenlerle çalışmıştır. "Kabahat" adlı şarkının ilk klibi ile "Geceleri Yakıp" ve "Kararsın Dünyam" ın ikinci klibi birlikte öne çıktı, bu şarkıda yakın sanatçı arkadaşı Ebru Gündeş ile düet yaptı. "Serdar Ortaç'la Hep Beraber" isimli show-yarışma programıyla En iyi radyo ve televizyon programı dalında Oscar kazanan sanatçı, televizyon alanındaki başarısını da kanıtladı.

2004-07 Çakra ve Mesafe

Sekizinci albümü "Beni Unut/Çakra" 12 Mart 2004 tarihinde yayınlandı. Aynı yılın Ekim ayında 90'lı yıllarda çıkan albümlerinin yer alacağı "Serdar Ortaç Klasikleri" albümünü çıkardı.

Serdar Ortaç, 2005 yılında "Kral TV Video Müzik Ödülleri" nde En İyi Erkek Pop Müzik Ödülü ve "Mu-Yap Müzik Ödülleri "'nde Yılın En Çok Satan Albümü Rekoru ödülünü kazandı.

Dokuzuncu albüm “Mesafe” 25 Nisan 2006'da yayınlandı. Bu albümdeki Mustafa Ceceli, Volga Tamöz, Suat Aydoğan ve Erdem Kınay gibi isimlerle çalışmıştır. Albümde "Sor", "Dansöz", "En Büyük Aşkım", "Gitme", "Mesafe", "Bebeğim Oldun" ve "Başardın Ağlatmayı" gibi şarkılar yayınlandı.

Onuncu albüm "Gold Remix 2007" 2 Nisan 2007'de satışa çıkarıldı. Albümde "Mesafe"de olan remix'in yanı sıra Mustafa Ceceli'nin düzenlediği "Hayret", Volga Tamöz'ün düzenlediği "Garez" ve "İki Kalp" gibi 3 yeni şarkı da yer alıyor. Aynı yılın sonunda 2007'de İstanbul'daki konserinin DVD'sini çıkardı.

2008-11: Nefes ve Kara Kedi

Serdar Ortaç, 22 Mayısıs 2008 tarihinde on birinci albümü Nefes isimli albümünü çıkardı ve müzik piyasasında yerini aldı. Albümde "Şeytan", "Ayrılmam", "Gram", "Heyecan" ve Suat Aydoğan ile düet yaptığı "Sana Değmez", Sultana ile düeti "Ayrı Gitme" ve Hadise ile düeti "Düşman" şarkıları yer alıyor. Türkiye tunesine sponsor olan Yedigün, Serdar Ortaç tüm hayranlarına ulaşmayı başardı.

13 Mart 2009 tarihinde Gold Remix 2009 isimli on ikinci albümü piyasada yerini almaya başladı. Bu albümde "Nefes" albümünün remixinin yanı sıra 4 yeni şarkıya da yer vermiştir.

"Kral TV Video Müzik Ödülleri" nde 2006'da "Gitme" ile Yılın Klibi, 2009'da Yılın Pop Sanatçısı ve Dijital Satış Diamond Ödülü, 2006'da Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü kazandı. Şarkıcı, 2009'da yine En İyi Erkek Pop Şarkıcısı ödülünü kazandı. Ayrıca 2007 yılında "Mesafe" albümüyle "Mu-Yap Müzik Ödülleri" nde yılın en çok satan albümü ödülünü kazandı.

On üçüncü albümü olan "Kara Kedi" 14 Mayısıs 2010'da yayınlandı. Albümde İskender Paydaş, Suat Aydoğan, Volga Tamöz, Erhan Bayrak, Ionita Constantin, Sadun Ersönmez ve Caner Tepecik gibi aranjörlerle beraber çalışmıştır. "Poşet", "İşim Olmaz", "Mikrop", "Haksızlık", "Yeşil Su" ve "Kolayca" şarkıları için klip çekilmiştir.

On dördüncü albümü "Gold 2011" 7 Mart 2011'de yayınlandı. "Kara Kedi" albümünden 8 şarkı seslendirdi ve 8 yeni şarkıya verdi. "Elimle" şarkısı için klip çekti. Bulgaristan'da "Hile" şarkısı ile ikinci klibini çekti. Albümün son klibi, konsere ait görüntülerin yer aldığı "Hayat İzi" için çekildi.

Serdar Ortaç, 2010 "Kral TV Video Müzik Ödülleri", Kral TV ve Kral FM Özel Ödüllerini kazandı. 2011 yılında "Balkanika TV Balkan Ödülleri" nde Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ödülünü kazandı.

2012-14: Ray ve Bana Göre Aşk

7 Haziran 2012'de, albüm çıkmadan kısa bir zaman öncesinde babası Mehmet Ortaç hayatını kaybetti, Serdar Ortaç albümden babasına ithaf edilen "Ne Bu Neşe" şarkısını söyleyeceğini belirtti.

On beşinci albümü "Ray" 11 Haziran 2012'de yayınlandı. Düzenleyiciler arasında Suat Aydoğan, İskender Paydaş, Tolga Kılıç ve Sadun Ersönmez yer alıyor. Albümün ilk olarak yedinci parça "Dileğim Aşk", Serdar Ortaç tarafından yapıldı. 16 şarkı olmasına rağmen 10'unun söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir. Albümün ilk klibi, albüm çıkmadan önce radyoda dağıtılan "Üzecek Adam Çok" adlı parça için çekildi. Albümün ikinci klibi “Ne Bu Neşe” şarkısı için çekildi, klipte Serdar Ortaç'ın konserinin kayıtları yer alıyor.

Şubat 2013'te Erdem Kınay proje albümüne "Yorum Yok" şarkısı için video çekildi. Serdar Ortaç ayrıca 21 Mart 2013 Perşembe günü başlayan "Popstar 2013" programında Demet Akalın, Bülent Ersoy ve Orhan Gencebay ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2014 yılında hazırladığı on altıncı stüdyo albümü "Bana Göre Aşk" Kuruluşunun 20. Yılına özel olarak, Mayısıs 2014'te yayınlandı. Bu albümde Tolga Kılıç, Murat Yeter, İskender Paydaş, Mert Ekren ve Suat Aydoğan gibi aranjörler ile çalışmıştır. İlk klip Emir Khalilzadeh’nin yönetmen koltuğunda bulunduğu "Tanrım" şarkısı oldu.

Albümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra 6 Haziran 2014'te İrlandalı Chloe Loughnan ile evlendi. Düğünden kısa bir süre sonra multipl sklerozdan (MS) hastalığından mustarip olduğunu belirtti. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra sağlığı iyiye gitti ve bu süre zarfında "Kral TV Video Müzik Ödülleri" nde Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı Ödülü ve “Balkanika TV - Balkan Ödülleri" nde Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ve Yılın Projesi ödülüne layık görüldü.

2015-günümüz: Çek Elini Kalbimden ve Gıybet

6 Mayısıs 2015'te 10 parçalık albümü "Çek Elini Kalbimden"i çıkardı. Albümden ilk klip, söz yazarı Serdar Ortaç, müzik Flori, Aranjesiyse Emrah İş ve Nurettin Çolak'a ait olan “Konuş Çek Elini Kalbimden” isimli şarkı için çekildi. İkinci klibi "Balım" için Bükreş'in yolunu tutan Serdar Ortaç'a klipte Rumen şarkıcı Otilia eşlik etmiştir. Serdar Ortaç, albümün üçüncü klibi için Volga Tamöz'ün bestelediği, Gülşen Aybaba'nın yönettiği "Nankör" adlı şarkının klibini çekti.

Serdar Ortaç, "Çek Elini Kalbimden" albümünden 6 şarkıyı remixledi. “Serdar Bizi Diskoya Götür albümünü çıkardı. 29 Temmuz'da Bülent Serttaş ile "Haber Gelmiyor Yardan" şarkısı için düet yapmıştır. Aralık ayında, "İki Deli" şarkısı için Hande Yener ile düet yapmıştır.

11 Mayısıs 2016'da “Gıybet” adlı 10 şarkılık albümü çıktı. Albümden ilk klip, çıkış parçası olan "Gıybet" şarkısı için çekildi. Bu albüm için Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yetenekli yeni dönem isimler ile işbirliği yaptı. Albümde kendi sözlerinin ve bestesinin yanında Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın besteleri de yer alıyor.

Albüm ve şarkıları

• Aşk İçin (1994)

• Yaz Yağmuru (1996)

• Gecelerin Adamı (1998)

• Bilsem ki (1999)

• Okyanus (2002)

• Çakra (2004)

• Mesafe (2006)

• Nefes (2008)

• Kara Kedi (2010)

• Ray (2012)

• Bana Göre Aşk (2014)

• Çek Elini Kalbimden (2015)

• Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

• Gıybet (2016)

• Cımbız (2017)