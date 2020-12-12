İbo Show konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli?

Serdar Ortaç Kimdir? Nerede Doğmuştur? Kaç Yaşındadır? Biyografisi..

Sevilen sanatçı 16 şubat 1970 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. İlkokulu Kocamustafapaşa’da tamamlamıştır. Haydarpaşa Meslek Lisesinde tona- tesviye eğitimini tamamladıktan sonra da Bilent Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı eğitimine başlamış fakat tamamlamadan üniversite ile ilişiğini kesmiştir.

1993 yılında İstanbul’da bazı özel radyolarda program yapıcılığı ve sunuculuk yapmıştır. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısıyla birlikte sevilen sanatçının hayatı değişmiş ve kendi şarkılarını seslendirme şansını yakalamıştır. 1994 yılında da karabiberim şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır.

Daha sonraları ‘Gecelerin Adamı’, ‘Bilsem ki’, ‘Okyanus’, ‘Ben Unut’, ‘Çakra’ albümleri ile kariyerine devam eden sanatçı çok uzun dönemler dillerden düşmeyecek olan efsane şarkılara imza attı. Çok fazla eser üretiyor olmasından dolayı müzik dünyası ona ‘Beste Fabrikası’ adını verdi.

Başarılı sanatçı Ortaç, 1999 yılında vatan borcundan kaçmak için hile suçuyla yargılanarak 54 gün Mamak Askeri Cezaevinde hüküm giydi.

Zamansız ve unutulmaz şarkılar yapmış olan sanatçı halen hayatına İstanbul’da devam etmektedir. Şarkılarının popülaritesi halen kendini korumaktadır.