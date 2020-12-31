İbo Show konuğu Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayan İbo Show 2021 yılbaşı özel programıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yılbaşı programında konuk olarak yer alan Seda Sayan, güçlü sesiyle programa farklı bir hava katacak. İbo Show programına konuk olarak yer alacak olan Seda Sayan, kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Seda Sayan'ın hayatı? Gibi soruların yanıtı merak edilmeye başlandı.

İbo Show'un Konuğu Seda Sayan kimdir?

Seda Sayan olarak bilinen Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeri sonrasında televizyon sunuculuğu ile gündeme gelmiş ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programlarda sunuculuk yapmıştır.

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul Eyüp'te dünyaya gelmiştir. İlk başlarda düğün salonlarında şarkı söylemeye başlamıştır. Daha sonra bir teklif alarak küçük gazinolarda sahne almaya başlamıştır. Sevgilisi, organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünün assolisti olmuştur. Uzun süre "b" seviye gazinolardan birisi olan Gülizar'da Assolist olarak çalıştı. Zamanın büyük assolistlerinin yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan ile Harika Avcı’dan bir süre ders alarak dönemin en büyük gazinosu olan Maksim Gazino’ya assolist olarak gitti. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistlik zamanları başlamış oldu. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı öneren yönetmen Türker İnanoğlu'dur.

Albümler

• 1985: Anılarım

• 1987: Seda Sayan'la Başbaşa

• 1989: Seviyor musun?

• 1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

• 1990: Ya Benim Olursun

• 1991: Git Demesi Kolay

• 1992: İşte Seda Sayan

• 1993: Yeter ki İste

• 1994: Vız Gelir Her Şey

• 1996: Ah Geceler

• 1997: Sensizliğe Yanarım

• 1999: Ben Sana Demedim mi?

• 2001: Var Mısın?

• 2004: Sıkı Sıkı

• 2005: Bebeğim

• 2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

• 2009: Aşkla

• 2012: Seda Sayan 2012

• 2014: Hatıran Yeter

• 2017: Seni Seviyorum

• 2011: İftira

• 2012: Yağmur Altında Eriyorum

• 2016: Karagözlüm Ölesim Var

• 2017: Tabi Tabi

• 2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılarla birlikte)

• 2019: Son Sözüm

• 2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)

• 2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile beraber)

• 2020: Düşerim

• 2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile beraber)