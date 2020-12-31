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İbo Show konuğu Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?

İbo Show’a konuk olan Şafak Sezer kimdir? Nerelidir? İşte detaylar..

31 Aralık 2020 Perşembe 19:57
İbo Show konuğu Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?
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 İbo Show yılbaşında seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak. Yılbaşı programında İbo Show tüm heyecanıyla devam ederken Şafak Sezer’i konuk ediyor. İbo Show’a konuk olan Şafak Sezer kimdir? Nerelidir? İşte detaylar..

Şafak Sezer kimdir?

10 Ekim 1970 yılında doğan sanatçı 50 yaşında ve Ankaralı'dır.

1989’da Ankara’da Halk Tiyatrosunda Haldun Taner Eşeğin Gölgesinde isimli oyununda ilk defa oynadı. Bunun yanında bir çok oyunlarda oynayan Şafak Sezer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Bir Düğün Masalı filminde rol aldı. Daha sonra televizyon için dizilerde rol almaya başalayan Sezer, Televizyon Çocuğu, Sıdıka, gibi yapımlarda oyunculuk yaptı. Vizontele filmi rol alan Şafak Sezer daha sonra Rus Gelin filminde Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte rol aldı.

Şafak Sezer’in adını duyurmasını sağlayan program İner Misin Çıkar Mısın programı olmuştur. Yarışmada birinci olan Şafak Sezer bundan sonra ünlenmiştir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowŞAfak Sezer
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