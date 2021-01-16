İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında uzun bir aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan İbo Show programının bu haftaki konuğu sanatçı Sabahat Akkiraz olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısıdır.

Sabahat Akkiraz kimdir?

6 Şubat 1955 gününde Sivas’ta dünyaya gelen Sabahat Akkiraz, küçük yaşlarda ailesiyle beraber Almanya’ya taşınmıştır. Okul hayatının bir dönemini burada geçiren sanatçı ortaokulun ardından Türkiye’ye dönmüştür. İlk albümü olan Şafak Söktü’yü çıkaran Akkiraz, 1990 yılında yurtdışına açılmıştır. Fransa, Hollanda, İsveç, İspanya ve Fas gibi birbirinden farklı ülkelerde konserler vermiştir. Fransa’da ve ülkemizde pek çok ödülün de sahibi olan Sabahat Kiraz yurt dışında ülkemizi temsil etmiştir. Sabahat Akkiraz ayrıca bir dönem CHP milletvekilli de yapmıştır.

Musa Eroğlu, Arif Sağ ve Aşık Daimi gibi önemli isimlerle çalışmış, Altın Plak, Altın Kelebek gibi ödüllerin sahibi olmuştur.