İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler

İbo Show’un bu akşam yayınlanan bölümünde birbirinden ünlü konuklar ekranlar karşısında izleyicilerle buluşacak. İbo Show’un bu akşamki bölümünde konuklardan birisi de Sabahat Akkiraz olarak karşımıza çıkacak.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:15
İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler
Takip Et:

Star TV ekranlarında uzun bir aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan İbo Show programının bu haftaki konuğu sanatçı Sabahat Akkiraz olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısıdır.

Sabahat Akkiraz kimdir?

6 Şubat 1955 gününde Sivas’ta dünyaya gelen Sabahat Akkiraz, küçük yaşlarda ailesiyle beraber Almanya’ya taşınmıştır. Okul hayatının bir dönemini burada geçiren sanatçı ortaokulun ardından Türkiye’ye dönmüştür. İlk albümü olan Şafak Söktü’yü çıkaran Akkiraz, 1990 yılında yurtdışına açılmıştır. Fransa, Hollanda, İsveç, İspanya ve Fas gibi birbirinden farklı ülkelerde konserler vermiştir. Fransa’da ve ülkemizde pek çok ödülün de sahibi olan Sabahat Kiraz yurt dışında ülkemizi temsil etmiştir. Sabahat Akkiraz ayrıca bir dönem CHP milletvekilli de yapmıştır.

Musa Eroğlu, Arif Sağ ve Aşık Daimi gibi önemli isimlerle çalışmış, Altın Plak, Altın Kelebek gibi ödüllerin sahibi olmuştur.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SabahatakkirazIboshow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı

Popüler Haberler

Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim doğum tarihi
Askerde saçları sıfıra vurmak ve kazıtmak yasak mı?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Zonguldak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Gönül Dağı dizi oyuncusu Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Gerçek adı nedir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan Zolf Mohsen Namjoo'nun yabancı şarksı dinleyenleri büyüledi!
Şekerbank bankamatik atm para çekme limitleri
Rimel nasıl sürülür? Etkili ve sorunsuz rimel sürme yolları
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Rama 2. sezon bölüm tarihi belli mi?
ALES Kaçta başlayıp kaçta bitecek? Son ALES'e sayılı gün! 2019'un son ALES'i yarın yapılıyor!
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 11 Nisan 2020 Cumartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
İbo Show Haluk Levent kimdir, nereli? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sabahat Akkiraz kimdir, nereli? Sabahat Akkiraz kaç yaşında, evli mi?
TRT 1 Gönül Dağı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi konusu ve oyuncuları
Bir Annenin Günahı dizisinin Yağmur'u Simay Barlas'ın hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.