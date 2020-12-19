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İbo Show konuğu Oya Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?

İbo Show'un konuğu olacağı kesinleşen Oya Başar merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, İbo Show konuğu Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşındadır ve nerelidir? sorularını araştırmaya başladı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:03
İbo Show konuğu Oya Başar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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İbo Show programının yeni bölüm konuklarından olacağı kesinleşen Oya Başar merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Oya Başar’ın kim olduğunu araştırıyor.

Olacak O Kadar komedi programı ile tanınmaya başlayan Oya Başar, Levent Kırca’nın rol arkadaşı olarak Türk komedisinin tanınan isimlerinden birisidir.

Oya Başar kimdir?

11 Şubat 1956’de İstanbul’da dünyaya gelen Başar 8 yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. İstanbul’da eğitimlerini tamamladıktan sonra pek çok tiyatroda görev alan Başar Levent Kırca ile Olacak O Kadar komedi programında görev aldı. 2007 yılında meme kanserine yakalanan başarılı oyuncu oyunculuğa ara verse de hastalığı atlatarak tekrar ekranlara döndü.

Oya Başar görev aldığı dizi ve filmler

  • 1974 Sokak Şarkıcıları
  • 1986-2005 Olacak O Kadar
  • 2002 Ah Yaşamak Var Ya!
  • 2004 Kendini Bırak Gitsin
  • 2006 Sev Kardeşim
  • 2008-2010 Benim Annem Bir Melek
  • 2011-2013 Alemin Kıralı
  • 2014-2015 Roman Havası
  • 2015-2017 O Hayat Benim
  • 2018 Meleklerin Aşkı

Oya Başar ve Levent Kırca

1985 yılında evlenen ikilinin Umut ve Ayşe Kırca isimlerinde iki çocukları vardır. 2000 yılında boşanma kararı alan Oya Başar ve Levent Kırca 2001 yılında tekrar evlenmiştir. 2005 yılında tekrar boşanan ikili sonrasında 2015 yılında Levent Kırca hayatını kaybetmiştir. Eski eşinin vefatında konuşan Oya Başar ‘Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti.’ Demiştir. Hiçbir sosyal medya hesabı olmayan Oya Başar sosyal medya üzerinden pek çok kişiye gönderilen mesajlardan sorumlu olmadığını da dile getirmiştir.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:03
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