İbo Show konuğu Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli?

9 yıl aranın ardından tekrar başlayan İbo Show, seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Star TV’de, cumartesi günleri ekranlara gelen İbo Show, saat 20:00’de başlıyor. İbrahim Tatlıses’in farklı konukları ağırladığı programın bu haftaki konukları, yayınlanan fragmanla ortaya çıktı. Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural’ın katılacağı program, 6.bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Oktay Kaynarca kimdir, hangi yapımlarda yer almıştır? İşte detaylar...

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te Malatya’nın, Hekimhan ilçesinde hayata gözlerini açmıştır. Anne ve babasının Almanya’da çalışmasından dolayı, çocukluğunun büyük bir kısmını İstanbul’da, babaannesiyle geçirmiştir. Bir dönem Berlin’e giden Oktay Kaynarca’nın, toplam 6 kardeşi vardır.

Eğitim hayatı pek parlak geçmeyen Kaynarca, liseyi bitirtikten sonra bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Bu arada konservatuar sınaflarına da giren Kaynarca’nın hayatı, konservatuarı kazanmasıyla değişti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na giren Kaynarca, Tiyatro bölümünden mezun olarak, tiyatro, dizi ve film yapımlarında yer almaya başladı. İlk başlarda tiyatro oyunlarında yer alan Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer gibi isimlerle sahneyi paylaştı. Tiyatroyu bırakmaya karar veren Kaynarca, dizi ve filmlerde yer aldı. Aynı zamanda program sunuculuğu yapmaya da başlayan Kaynarca, ekranlarda sık sık görülmeye başladı.

Özellikle oynadığı dizilerle dikkat çeken, beğenilen kaynarca çok önemli yapımlarda başrol veya yardımcı karakter olarak yer almıştır.

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni filmi, oynadığı ilk film, Gençler dizisi, oynadığı ilk dizi ve Sabah Şekerleri programı, sunuculuğunu yaptığı ilk program olarak dikkat çekiyor.

Oktay Kaynarca birçok önemli yapımda yer almıştır ancak asıl ününü, Yeditepe İstanbul, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi çok önemli dizilerde başrol oynarak kazanmış ve hayran kitlesini bu diziler sayesinde oluşturmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hala ekranlara gelen Oktay Kaynarca büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle, Türk dizilerindeki unutulmaz karakterlerden biri olan Kaynarca, bu rol ile pek çok hayran kazanmıştır.

Gerek tiyatro olsun, gerek dizi ve film olsun, oynadığı birçok yapımda harika performanslar sergileyen Oktay Kaynarca, pek çok ödül kazanmıştır.