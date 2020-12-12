İbo Show konuğu Nilgün Belgün kaç yaşında, nereli?

Magazin dünyasının neşeli yüzü olarak biline oyuncu Nilgün Belgün bu hafta Star Tv’de yayınlanacak İbo Show programının konuğu olacak.

Nilgün Belgün kimdir?

18 Mart 1953 tarihinde İstabul’da dünyaya gelen Nilgün Belgün tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Lise eğitimini Özel Şişli Lisesi’nde alan Belgün, daha sonrasında İstanbul Belediyesi konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 1973 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Belgün, ardından Ali Poyrazoğlu, Levent Kırca ve Dormen tiyatrolarında sahne almıştır. 1990’da Bir Başka Gece adlı yapımda dikkatleri üzerinde çekti. Belgün, oyunculuğun dışında 2 kitap yazdı. Belgün, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu ola Abdullah Şahin’le yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. İkinci evliliğini İlhan Gencer’le yaparken bu evliliğinden de bir kız çocuğu oldu. Son evliliğini ise Atilla Demircioğlu ile yaptı. Belgün son olarak Esra Erol’da programında geçici süre sunuculuk yaptı.

Bulunduğu yapımlar

-Jet Sosyete (2019/ 2020)

-Olcay Sahici (30. bölüm/ 59. Bölüm Final)

-Akasya Durağı - 2009-2012

- Papatyam – 2011

-Petek Dinçözle 10 Numara – 2010

-Karışık Aile – 2010

-Benim Annem Bir Melek – 2008

-Yağmurdan Sonra – 2008

-Çinliler Geliyor – 2006

-Yalancı Yarim – 2006

-Mavi Kolye – 2004

-3. Tür – 2004

-Tatil Aşkları – 2004

-Yabancı Damat – 2004

-Beybaba/ Koltuk – 2003

-Büyümüş de Küçülmüş – 2003

-Şeytan Bunun Neresinde – 2002

-Şen Kahkahalar – 2001

-Güz Gülleri – 2001

-Bana Şans Dile – 2001

-Bir Demet Kahkaha – 2000

-Adada Bir Sonbahar - 2000

-Baykuşların Saltanatı – 2000

-Kadınlar Kulübü – 1999

-Hayvanlara Dokunduk - 1997

-Köşe Kapmaca – 1996

-Çiçek Taksi – 1995

-Cümbüş Sokak – 1993

-Bizim Mahalle – 1993

-Bıçkın - 1988