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İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler

İbo Show'un bu akşam yayınlanan bölümünde Serdar Ortaç, Mustafa ÜStündağ gibi isimler programın konuğu olarak yer alacak. Programda konuk olan Mustafa Üstündağ'ın yaşamı ise merak edilmektedir.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:49
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
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Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınan Mustafa Üstündağ Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show konuklarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Mustafa Üstündağ Kimdir?

1977 yılının 11 Şubat günü Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Mimar Sinan Sanat Merkezi’nde eğitim görmüştür. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Üstündağ’ın en bilinen oyunculuklarından birisi Kurtlar Vadisi’nde rol aldığı Muro karakteridir. Cennet Mahallesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur gibi pek çok sevilen yapımda da rol almıştır.

Mustafa Üstündağ’ın Rol Aldığı Yapımlar

2019 – Aman Reis Duymasın

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 – Tehlikeli Karım

2017 – Çukur

2017 – Bu Sayılmaz

2016 – Bana Sevmeyi Anlat

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2015 – Şeytan Tüyü

2015 – Beyaz Gece

2014 – Gulyabani

2014 – Aşkın Kanunu

2013 – Merhamet

2012 – Uzun Hikaye

2012 – Bu Son Olsun

2011 – İzmir Çetesi

2011 – Gün Akşam Oldu

2011 – Arka Sokaklar

2010 – Gecekondu

2010 – Vay Arkadaş

2010 – Cümbür Cemaat Aile

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

2009 – Çılgın Kanal

2009 – Kutsal Damacana 2

2009 – Bahar Dalları

2009 – Abimm

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

2008 – Gülümse

2008 – Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

2008 – Dilber'in Sekiz Günü

2007 – Zeynep'in Sekiz Günü

2007 – Zincirbozan

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu

2007 – Yersiz Yurtsuz

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat

2005 – Yolculuk

2005 – Emret Komutanım

2005 – Aşka Sürgün

2004 – Uy Başuma Gelenler

2004 – Gülizar

2004 – Cennet Mahallesi

2003 – Neredesin Firuze

2003 – Metropol Kabusu

2003 – Hayat Bilgisi

2003 – Bedel

2002 – Yıldızların Altında

2002 – Yarım Elma

2001 – Bizim Aile

2000 – Yedi Numara

2000 – Köçek

2000 – Dikkat Bebek Var

1999 – Yılan Hikayesi



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:49
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Anahtar Kelimeler:
MustafaüstündağIboshow
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