İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınan Mustafa Üstündağ Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show konuklarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.
Mustafa Üstündağ Kimdir?
1977 yılının 11 Şubat günü Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Mimar Sinan Sanat Merkezi’nde eğitim görmüştür. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Üstündağ’ın en bilinen oyunculuklarından birisi Kurtlar Vadisi’nde rol aldığı Muro karakteridir. Cennet Mahallesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur gibi pek çok sevilen yapımda da rol almıştır.
Mustafa Üstündağ’ın Rol Aldığı Yapımlar
2019 – Aman Reis Duymasın
2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018 – Tehlikeli Karım
2017 – Çukur
2017 – Bu Sayılmaz
2016 – Bana Sevmeyi Anlat
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2015 – Şeytan Tüyü
2015 – Beyaz Gece
2014 – Gulyabani
2014 – Aşkın Kanunu
2013 – Merhamet
2012 – Uzun Hikaye
2012 – Bu Son Olsun
2011 – İzmir Çetesi
2011 – Gün Akşam Oldu
2011 – Arka Sokaklar
2010 – Gecekondu
2010 – Vay Arkadaş
2010 – Cümbür Cemaat Aile
2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi
2009 – Çılgın Kanal
2009 – Kutsal Damacana 2
2009 – Abimm
2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
2008 – Gülümse
2008 – Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
2008 – Dilber'in Sekiz Günü
2007 – Zeynep'in Sekiz Günü
2007 – Zincirbozan
2007 – Kurtlar Vadisi Pusu
2007 – Yersiz Yurtsuz
2006 – Emret Komutanım: Şah Mat
2005 – Yolculuk
2005 – Emret Komutanım
2005 – Aşka Sürgün
2004 – Uy Başuma Gelenler
2004 – Gülizar
2004 – Cennet Mahallesi
2003 – Neredesin Firuze
2003 – Metropol Kabusu
2003 – Hayat Bilgisi
2003 – Bedel
2002 – Yıldızların Altında
2002 – Yarım Elma
2001 – Bizim Aile
2000 – Yedi Numara
2000 – Köçek
2000 – Dikkat Bebek Var
1999 – Yılan Hikayesi