İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen programı İbo Show, 9 yıl aranın ardından tekrar izleyiciyle buluştu. İbrahim Tatlıses’in sunumuyla yıllardır ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen İbo Show, uzun bir aranın ardından dönüş yaptı. Star Tv’de, cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show, birbirinden farklı konuklarıyla ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu hafta 5.bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show’un konukları da yayınlanan fragmanla ortaya çıktı. Bu konuklardan bir tanesi de Mustafa Üstündağ. Peki, kimdir bu Mustafa Üstündağ?

11 Şubat 1977 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 43 yaşında olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyato Bölümü’nde tiyatro eğitimi alarak, oyunculuğa giriş yaptı. Birden fazla tiyatro oyunun görev alan oyuncu, ardından dizi ve sinema yapımlarında oyunculuk yaptı.

Oynadığı yapımlar ve karakterler:

Yersiz Yurtsuz (Ferdi Tayfur’un oğlu) – Dizi

Zincirbozan (Ülkücü Talat) – Film

Zeynep’in Sekiz Günü (Ali) – Film

Kurtlar Vadisi Pusu (Muro) – Dizi

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Muro) – Film

Çukur (Kahraman Koçovalı) – Dizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Boran Kayeli) – Dizi