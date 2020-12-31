İbo Show konuğu Hande Yener kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının yılbaşında yayınlanan yılbaşı özel bölümünün konuğu pop müziğin sevilen ismi Hande Yener olacak.

Hande Yener Kimdir?

Makbule Hande Özyener, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 47 yaşındaki sanatçı,liseyi bırakarak genç yaşta evlenmiştir. İlk olarak 20’lerinin başında çalıştığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışmıştır. Bir dönem Sezen Aksu ile çalışan Hande Yener ardından 2000 yılında ilk albümü Senden İbaret’İ çıkardı.

Art arda bir çok albüm çıkarmaya devam eden Hande Yener en çok dinlenen sanatçılardan birisi olmuştur. Dönem dönem müziğinin tarzında değişmelere giden Hande Yener, 2010 yılında Hande’ye Neler Oluyor albümünü çıkarmıştır. Hepsi Hit albümünde yayınladığı pek çok şarkı en çok dinlenen şarkılar arasına girmiştir. Bunlar Ya Ya Ya, Bodrum, Naber ve Bakıcaz Artık gibi şarkılardı.

Hande Yener’in Çıkardığı Albümler