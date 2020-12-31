İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

İbo Show konuğu Hande Yener kaç yaşında, nereli?

İbo Show'un yılbaşı akşamı yayınlanacak olan bölümünün konuklarından birisi Hande Yener olacak. 2000 yılından beri unutulmaz pop şarkılarının sahibi olan Hande Yener 31 Aralık akşamı izleyicilerle buluşacak.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:58
İbo Show konuğu Hande Yener kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının yılbaşında yayınlanan yılbaşı özel bölümünün konuğu pop müziğin sevilen ismi Hande Yener olacak.

Hande Yener Kimdir?

Makbule Hande Özyener, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 47 yaşındaki sanatçı,liseyi bırakarak genç yaşta evlenmiştir. İlk olarak 20’lerinin başında çalıştığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışmıştır. Bir dönem Sezen Aksu ile çalışan Hande Yener ardından 2000 yılında ilk albümü Senden İbaret’İ çıkardı.

Art arda bir çok albüm çıkarmaya devam eden Hande Yener en çok dinlenen sanatçılardan birisi olmuştur. Dönem dönem müziğinin tarzında değişmelere giden Hande Yener, 2010 yılında Hande’ye Neler Oluyor albümünü çıkarmıştır. Hepsi Hit albümünde yayınladığı pek çok şarkı en çok dinlenen şarkılar arasına girmiştir. Bunlar Ya Ya Ya, Bodrum, Naber ve Bakıcaz Artık gibi şarkılardı.

Hande Yener’in Çıkardığı Albümler

  • Senden İbaret (2000)
  • Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)
  • Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)
  • Apayrı (2006)
  • Nasıl Delirdim? (2007)
  • Hipnoz (2008)
  • Hayrola? (2009)
  • Hande'ye Neler Oluyor? (2010)
  • Teşekkürler (2011)
  • Kraliçe (2012)
  • Mükemmel (2014)
  • Hepsi Hit Vol. 1 (2016)
  • Hepsi Hit Vol. 2 (2017)
  • Carpe Diem (2020)


Son Güncelleme: 31.12.2020 19:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IboshowHandeyener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
İbo Show konuğu Hande Yener kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan gerçek adı nedir?
Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu şartları nelerdir, başvurular nereden, nasıl yapılır? 2021 CTE öğretmen alımı başvuru işlemleri
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor? İyi Aile Babası dizi çekim yerleri
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mucize Doktor dizisi Ezo (Ezgi Aşaroğlu) kimdir?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
İhtiyaç sahiplerinin 87 TL elektrik faturası ödemesi devletten! Elektrik faturası yardımı ne kadar süreyle verilir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tekin öldü mü? EDHO Tekin'e ne oldu, diziden ayrıldı mı?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Berke kimdir? Gerçek adı nedir? Fuat Fatih Odabaşı hakkında bilgiler
Güvercin dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay hakkında bilgiler
Alev Alev dizisinin Bülent'i Cem Sürgit'in hayat hikayesi!
O Ses Türkiye 2021 Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri kimdir?
Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.