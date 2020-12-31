İbo Show konuğu Hande Yener kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının yılbaşında yayınlanan yılbaşı özel bölümünün konuğu pop müziğin sevilen ismi Hande Yener olacak.
Hande Yener Kimdir?
Art arda bir çok albüm çıkarmaya devam eden Hande Yener en çok dinlenen sanatçılardan birisi olmuştur. Dönem dönem müziğinin tarzında değişmelere giden Hande Yener, 2010 yılında Hande’ye Neler Oluyor albümünü çıkarmıştır. Hepsi Hit albümünde yayınladığı pek çok şarkı en çok dinlenen şarkılar arasına girmiştir. Bunlar Ya Ya Ya, Bodrum, Naber ve Bakıcaz Artık gibi şarkılardı.
Hande Yener’in Çıkardığı Albümler
- Senden İbaret (2000)
- Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)
- Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)
- Apayrı (2006)
- Nasıl Delirdim? (2007)
- Hipnoz (2008)
- Hayrola? (2009)
- Hande'ye Neler Oluyor? (2010)
- Teşekkürler (2011)
- Kraliçe (2012)
- Mükemmel (2014)
- Hepsi Hit Vol. 1 (2016)
- Hepsi Hit Vol. 2 (2017)
- Carpe Diem (2020)
Son Güncelleme: 31.12.2020 19:58