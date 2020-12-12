İbo Show konuğu Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?

Seneler sonra Star TV ekranlarında yeniden izleyicilerinin karşısına geçmeye başlayan efsane yapım İbo Show’a birbirinden özel konuklar katılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde oldukça önemli isimlerin yer aldığı İbo Show’a bu hafta da birbirinden ünlü isimler konuk olarak katılım gösterecekler.

İbo Show 12 Aralık konuğu Gülben Ergen

Star TV ekranlarında her Cumartesi akşamında izleyicileri ile buluşan İbo Show’un 12 Aralık tarihinde yayınlanacak olan bölümüne ünlü sanatçı Gülben Ergen dahil olacak. Yeni bölümde Gülben Ergen’in renkli kişiliği ile izleyenleri kahkahalara boğması bekleniyor.

Gülben Ergen kimdir?

Gülben Ergen 1972 senesinde doğmuştur. Lise öğrenimini sonlandırdıktan sonra mankenlik yapmaya başlayan Gülben Ergen sonrasında 1988 senesinde çekilen ve başrolünde Bülent Ersoy’un yer aldığı Biz Ayrılmayız filminde ilk oyunculuk deneyimini elde etmiştir. Bu seneden sonra pek çok önemli sinema filminde önemli rollerde yer almaya devam etmiştir.

1994 senesinde Maksim Gazinosu’nda İbrahim Tatlıses’in alt kadrosunda sahne almaya başlayan Gülben Ergen daha sonra Nurdan Torun’un alt kadrosuna dahil olmuştur. Bir yandan ses sanatçılığını devam ettiren Ergen bir yandan da dizi ve filmlerde yer alıyordu. 1997 senesinde ilk albümü olan Merhaba’yı çıkardı. 1999 senesinde ikinci albümü Kör Aşık’ı dinleyenleriyle paylaştı ve oyunculuk kariyerinin en üst noktasına ise 2001 senesinde Kenan Işık ve Haldun Dormen ile beraber yer aldığı Dadı dizisinde ulaştı.

Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi yapımında yer alan Gülben Ergen bir yandan da albümler ve parçalar çıkarmaya devam etti. Aşağıdaki kısımda Gülben Ergen’in yer aldığı tüm yapımlar ile çıkardığı tüm albümler yer almaktadır.

Diskografi

Merhaba (1997)

Kör Aşık (1999)

Sade ve Sadece (2002)

Uçacaksın (2004)

Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

9+1 Fıkır Fıkır (2005)

Gülben Ergen (2006)

Aşk Hiç Bitmez (2008)

Uzun Yol Şarkıları (2009)

Şıkır Şıkır (2011)

Hayat Bi Gün (2011)

Durdurun Dünyayı (2012)

Sen (2013)

Kalbimi Koydum (2015)

Esasen (2017)

Filmografi