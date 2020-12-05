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İbo Show konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?

İbo Show'un Cumartesi akşamında yayınlanan bölümünün konukları  Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu oldu. Konuklardan arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu'nun yaşamı ve eserleri merak edilmektedir.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:48
İbo Show konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
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İbo Show’un dördüncü bölümünde programa konuk olan Cengiz Kurtoğlu’nun kim olduğu ve hangi eserlerin sahibi olduğu merak edilmektedir. Cengiz Kurtoğlu, tavena müziğinin önemli isimlerinden birisidir.

Cengiz Kurtoğlu Kimdir?

1959 yılında Artvin’de dünyaya gelen Cengiz Kurtoğlu, müzik hayatına Ciha Dağı Efsanesi orkestrası ile başlamıştır.  Üç çocuk babası olan Cengiz Kurtoğlu çok sevilen ve bilinen şarkıların sahibidir. İlk plaklardan birinin sahibi olan Cengiz Kurtoğlu, piyano da çalmaktadır.

Cengiz Kurtoğlu Şarkıları

  • Yorgun Yıllarım
  • Unutulan
  •  Gelin Etmişler
  • Okul Yılları
  • Küllenen Aşk
  • Resmini Öptüm de Yattım
  • Liselim
  • Gelin Olmuş Gidiyorsun
  • Daha Yokluğunun İlk Akşamında
  • Bizim Şarkımız
  • Duvardaki Resim
  • Kabul Edemem
  •  Gece Olunca
  • Yıllarım

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:48
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Anahtar Kelimeler:
IboshowCengizkurtoğlu
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