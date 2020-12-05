İbo Show konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?

İbo Show’un dördüncü bölümünde programa konuk olan Cengiz Kurtoğlu’nun kim olduğu ve hangi eserlerin sahibi olduğu merak edilmektedir. Cengiz Kurtoğlu, tavena müziğinin önemli isimlerinden birisidir.

Cengiz Kurtoğlu Kimdir?

1959 yılında Artvin’de dünyaya gelen Cengiz Kurtoğlu, müzik hayatına Ciha Dağı Efsanesi orkestrası ile başlamıştır. Üç çocuk babası olan Cengiz Kurtoğlu çok sevilen ve bilinen şarkıların sahibidir. İlk plaklardan birinin sahibi olan Cengiz Kurtoğlu, piyano da çalmaktadır.

Cengiz Kurtoğlu Şarkıları