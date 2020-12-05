İbo Show konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?

İbo Show’un dördüncü bölümünde programa konuk olan Cengiz Kurtoğlu’nun kim olduğu ve hangi eserlerin sahibi olduğu merak edilmektedir. Cengiz Kurtoğlu, tavena müziğinin önemli isimlerinden birisidir.
Cengiz Kurtoğlu Kimdir?
Cengiz Kurtoğlu Şarkıları
- Yorgun Yıllarım
- Unutulan
- Gelin Etmişler
- Okul Yılları
- Küllenen Aşk
- Resmini Öptüm de Yattım
- Liselim
- Gelin Olmuş Gidiyorsun
- Daha Yokluğunun İlk Akşamında
- Bizim Şarkımız
- Duvardaki Resim
- Kabul Edemem
- Gece Olunca
- Yıllarım
Son Güncelleme: 05.12.2020 19:48