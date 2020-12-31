İbo Show konuğu Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? Bülent Ersoy gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayan İbo Show 2021 yılbaşı özel programıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yılbaşı programında konuk olarak yer alan Bülent Ersoy’da güçlü sesiyle programa farklı bir hava katacak. İbo Show programına konuk olarak yer alacak olan Bülent Ersoy, kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Bülent Ersoy’un hayatı? Gibi soruların yanıtı merak edilmeye başlandı.
İbo Show'un Konuğu Bülent Ersoy kimdir?
Doğum tarihi: 9 Haziran 1952
Kaç yaşında: 68 yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,71 m
Bülent Ersoy (9 Haziran 1952, İstanbul), Türk sanat müziği sanatçısı. Sanatçı "Diva" olarak bilinir. 9 Haziran 1952 İstanbul doğumludur. Sanat hayatına özel müzik dersleri ile başladı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ersoy, 2 ay İstanbul Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Hocası Süheylâ AltmışDört Bülent Ersoy'un 2 ay konservatuara gittiğini ve sonra kendi isteğiyle bıraktığını açıklamıştır. Eğitimi sırasında Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi ustalardan özel dersler aldı. Konservatuardan mezun olduktan sonra akademik eğitimle müzikal tecrübesini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Üsküdar, Fıstıkağacı, bir dönemin ilk aile gazinolarından biri olan ve bugün Oya Düğün Salon olarak bilinen Özlem Aile Gazinosu'nda atmıştır. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun'un düzenlediği ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birincilik kazandı ve 1000 TL nakit para ödülü aldı. Daha sonra bu gece kulübünde üç ay assolist olarak çalıştı ve 1971'de ilk 45'liği Lüzum Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak aracılığıyla çıkarıldı. Sanatçı 45’liğinde şarkı sözleri ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait olan "Lüzum Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" şarkılarını seslendirdi.
Albümleri
1973: Ah Tut-i Mucize Guyem
1975: Şöhretler
1975: Konser 1
1976: Toprak Alsın Muradımı
1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni
1976: Konser 2
1977: Konser 3
1978: Orkide 1
1978: Ölmeyen Şarkılar
1979: Orkide 2
1979: Meyhaneci
1980: Dolmamış Çilem
1980: Beddua
1981: Mahşeri Yaşıyorum
1981: Yüz Karası
1983: Ak Güvercin
1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam
1985: Yaşamak İstiyorum
1986: Anılardan Bir Demet
1987: Avustralya Konseri
1987: Suskun Dünyam
1988: Biz Ayrılamayız
1989: İstiyorum
1989: Seçmeler
1989: Bizim Hikayemiz
1990: Öptüm
1991: Bir Sen Bir de Ben
1992: Ablan Kurban Olsun Sana
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4
1993: Şiirlerle Şarkılarla
1993: Sefam Olsun
1994: Akıllı Ol
1995: Alaturka 1995
1995: Benim Dünya Güzellerim
1997: Maazallah
2000: Alaturka 2000
2002: Canımsın
2011: Aşktan Sabıkalı