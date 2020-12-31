İbo Show konuğu Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? Bülent Ersoy gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayan İbo Show 2021 yılbaşı özel programıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yılbaşı programında konuk olarak yer alan Bülent Ersoy’da güçlü sesiyle programa farklı bir hava katacak. İbo Show programına konuk olarak yer alacak olan Bülent Ersoy, kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Bülent Ersoy’un hayatı? Gibi soruların yanıtı merak edilmeye başlandı.

İbo Show'un Konuğu Bülent Ersoy kimdir?

Doğum tarihi: 9 Haziran 1952

Kaç yaşında: 68 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,71 m

Bülent Ersoy (9 Haziran 1952, İstanbul), Türk sanat müziği sanatçısı. Sanatçı "Diva" olarak bilinir. 9 Haziran 1952 İstanbul doğumludur. Sanat hayatına özel müzik dersleri ile başladı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ersoy, 2 ay İstanbul Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Hocası Süheylâ AltmışDört Bülent Ersoy'un 2 ay konservatuara gittiğini ve sonra kendi isteğiyle bıraktığını açıklamıştır. Eğitimi sırasında Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi ustalardan özel dersler aldı. Konservatuardan mezun olduktan sonra akademik eğitimle müzikal tecrübesini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Üsküdar, Fıstıkağacı, bir dönemin ilk aile gazinolarından biri olan ve bugün Oya Düğün Salon olarak bilinen Özlem Aile Gazinosu'nda atmıştır. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun'un düzenlediği ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birincilik kazandı ve 1000 TL nakit para ödülü aldı. Daha sonra bu gece kulübünde üç ay assolist olarak çalıştı ve 1971'de ilk 45'liği Lüzum Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak aracılığıyla çıkarıldı. Sanatçı 45’liğinde şarkı sözleri ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait olan "Lüzum Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" şarkılarını seslendirdi.

Albümleri

1973: Ah Tut-i Mucize Guyem

1975: Şöhretler

1975: Konser 1

1976: Toprak Alsın Muradımı

1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976: Konser 2

1977: Konser 3

1978: Orkide 1

1978: Ölmeyen Şarkılar

1979: Orkide 2

1979: Meyhaneci

1980: Dolmamış Çilem

1980: Beddua

1981: Mahşeri Yaşıyorum

1981: Yüz Karası

1983: Ak Güvercin

1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984: Düşkünüm Sana

1985: Yaşamak İstiyorum

1986: Anılardan Bir Demet

1987: Avustralya Konseri

1987: Suskun Dünyam

1988: Biz Ayrılamayız

1989: İstiyorum

1989: Seçmeler

1989: Bizim Hikayemiz

1990: Öptüm

1991: Bir Sen Bir de Ben

1992: Ablan Kurban Olsun Sana

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4

1993: Şiirlerle Şarkılarla

1993: Sefam Olsun

1994: Akıllı Ol

1995: Alaturka 1995

1995: Benim Dünya Güzellerim

1997: Maazallah

2000: Alaturka 2000

2002: Canımsın

2011: Aşktan Sabıkalı