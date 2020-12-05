İbo Show konuğu Arif Susam kaç yaşında, nereli?

İbo Show’un dördüncü bölümünde programa konuk olan Arif Susam’ın kim olduğu ve hangi eserlerin sahibi olduğu merak edilmektedir. 1970’li yıllarda sevilen şarkıların bestecisi olan Arif Susam tavena müziği ile bilinmektedir.

Arif Susam Kimdir?

1956 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Arif Susam, İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Batı müziği okumuştur. Orkestra şefliği yapan Susam, restoran ve benzeri yerlerde sahne almıştır. Tavena müziğinin en sevilen isimlerinden birisi olan Arif Susam’ın Tavenada Yıldönümü en bilinen eserlerinden birisidir. Canlı performansı oldukça başarılı olan sanatçının nerdeyse tüm eserleri canlı performans şeklindedir.

Arif Susam’ın ilk eseri ise 1984 yılında piyasaya sunduğu Efsane Aşk albümüdür.