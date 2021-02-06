İbo Show Kamuran Akkor kimdir, nereli? Kamuran Akkor kaç yaşında, evli mi?

İBO SHOW KONUĞU: KAMURAN AKKOR KİMDİR?

Kamuran Akkor, 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş Türk şarkıcımızdır.

Klasik Türk müziğinin sanatçısı olan Gönül Akkor’un kardeşidir. Ülkemizde ünlü olmaya başlaması 1966 senesinde Sezen Cumdur Önal’ın söz yazarlığını yaptığı Reyhan, Aşk Eski Bir Yalan, Seni Beklerim Öptüğün Yerde, Kime Niyet Kime Kısmet gibi eserlerin bulunluğu 45’lik plakları ile Türkiye’de ünlü olmuştur. 1966’daki bu pop müziği eserlerini bırakarak sonraki süreçte Klasik Türk müziğine gönül vermiştir.

Eşi de müzisyen olan Vasfi Uçaroğlu 2011'de vefat etmiştir.

Müzik ekibi

Yuvana Dön Baba (1968)

Aşk Eski Bir Yalan (1968)

Kahveci Güzeli (1968)

Bir Çirkin Adam (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969)

Sevgili Babam (1969)

Tatlı Günler (1969)

Duyduk Duymadık Demeyin (1970)

Fadime Cambazhane Gülü (1971)

Seni Sevmek Kaderim (1971)

Sürgünden Geliyorum (1971)

Balıkçı Osman (1973)

Dert Bende (1973)

Sığıntı (1974)

Deli Deli Tepeli (1975)

FİLMOGRAFİ

Oyuncu

Kolejli Kızın Aşkı (1966)

Sevgili Babam (1969)

Tatlı Günler (1969)

Red Kit (1970)

Alçaklar Cehenneme Gider (1972)

Düşmanlarım Çatlasın (1974)

Silemezler Gönlümden (1974)

Anadan Ayrı (1985)

Gidecek Bir Gün (1985)

Günah Olmasa (1987)

Sevdiğimi Biliyorsun (1987)

45'likler

Sana Gelen Yollar/ Ayrılık (Star - 1966)

Son Sözümü Söyledim/ Kimsesiz Avareyim (Star - 1966)

Aşk Eski Bir Yalan/ Kokladığım İlk Ve Son Çiçeksin (Sahibinin Sesi - 1968)

Bal Arısı/ Kime Niyet Kime Kısmet (Sahibinin Sesi - 1968)

Seviyor Sevmiyor/ Selam Sizlere Aşıklar (Sahibinin Sesi - 1968)

Gönül Ferman Dinlemez/ Sevgi Nedir Hiç Bilmedim (Sahibinin Sesi - 1968)

Artık Çocuk Degilim Ben/ Belki Bir Gün Döneceksin (Sahibinin Sesi - 1969)

Seni Beklerim Öptüğüm Yerde/ Kim İnanır Aşka (Sahibinin Sesi - 1969)

Reyhan/ Laleler (Sahibinin Sesi - 1969)

Hayat Geçmez Boş Yere/ Kalbim Seninle Dolu (Sahibinin Sesi - 1969)

Arkadaş Yok/ Aşka Paydos (Sahibinin Sesi - 1969)

Sen Ne Çabuk Unuttun/ Aşk Mektupları (Sahibinin Sesi - 1969)

Zalimin Zulmü/ Al Geriye Resmini (Sahibinin Sesi - 1970)

Mutluluğa Şarkı/ Sen Başkasın (Sahibinin Sesi - 1970)

Sakın Gücenme Bana/ Dön Sevgilim Bana (Sahibinin Sesi - 1970)

Yavrum Ve Ben/ Kim Kimedir Bu Alem (Sahibinin Sesi - 1970)

Bir Teselli Ver/ Tövbeler Olsun (Sahibinin Sesi - 1971)

Oyna Kalbim Oyna/ Saat Beşti (Sahibinin Sesi - 1971)

Sevgilim Dinle/ Yalnız Beni Sev Demiştin (Sahibinin Sesi - 1971)

İn Aşağıya Ben Geldim/ Ne Günahım Var Benim (Sahibinin Sesi - 1971)

Beni Bir Dosttan Ettin/ Bir Çirkin Adam (Sahibinin Sesi - 1971)

Çık Sen İçkimden/ Kulaklarımda Sesin (Sahibinin Sesi - 1971)

Çiğdem Der Ki/ Dane Dane Benleri Var (İstanbul Plak - 1971)

Olur Mu Dersin/ Bilemem Bilemem (İstanbul Plak - 1971)

Elveda Meyhaneci/ Sabır Duası (Sahibinin Sesi - 1972)

Dıv Dıv/ Lebi Şirin (Sahibinin Sesi - 1972)

İçimdeki Yara/ Geçmişe Mazi Derler (Sahibinin Sesi - 1972)

Sevenler İçin/ Unutmuşum Günahımı (Sahibinin Sesi - 1972)

Özlem/ Sen Nerede Ben Orda (İstanbul Plak - 1972)

Senden Sonra/ Yalvarırım Affet (İstanbul Plak - 1972)

Kader Çıkmazı/ Düşmanlarım Çatlasın (İstanbul Plak - 1972)

Kabahat Seni Sevende/ Ben Kalbimi Bilmezmiyim (İstanbul Plak - 1972)

Potpuri I/ Potpuri II (Sahibinin Sesi - 1973)

Kıskanç (

İntizar

)/ İn Misin Cin Misin (İstanbul Plak - 1973)

Her Bakışın Bir Soru/ Döner Çarkı Felekler (İstanbul Plak - 1973)

Yorgun Gözler/ Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım (Kervan - 1973)

Ne Gelen Var Ne Giden/ Evet Mi Hayır Mı (İstanbul Plak - 1974)

Servetim Gözyaşım/ Kahreden Sevgili (İstanbul Plak - 1974)

Mavi Boncuk/ Bitti Mi (İstanbul Plak - 1974)

Merhaba Mersin/ Amcalar Yengeler (1 Numara - 1975)

Şimdi Şimdi/ Beni Yalnız Bırakma (İstanbul Plak - 1975)

Dilo Dilo Yaylalar/ Falcı (İstanbul Plak - 1975)

İkimiz Bir Fidanız/ Doğru Mu Doğru Mu (İstanbul Plak - 1975)

Deli Gibi Sevdim/ Sana Bir Müjdem Var (İstanbul Plak - 1975)

Aman Aman/ Kim Ne Derse Desin (İstanbul Plak - 1975)

Sağlık Olsun/ Bize Nazar Değdi (İstanbul Plak - 1976)

Yalancı Yarınlar/ Kalp Kalbe Karşıdır (Eko Plak - 1976)

O Kadın/ Albümlerden Çıkartmadım (1 Numara - 1977)

İsyankar/ Senin Olmaya Geldim (1 Numara - 1978)

Albümler

Fecri Ebcioğlu Sunar: Kamuran Akkor (Sahibinin Sesi - 1971)

Kamuran Akkor (Kervan - 1973)

Kamuran Akkor (İstanbul Plak - 1974)

Kamuran Akkor (1 Numara - 1976)

Diyemedim (Elenor - 1981)

Sev Yeter (Elenor - 1983)

Boşver Üzülme (Elenor - 1984)

Kraliçe ve Müzik (Elenor - 1986)

Sevdiğimi Biliyorsun (Elenor - 1986)

Gülsün Gözlerin (Elenor - 1987)

Kuşlar Getirir Sesini (Elenor - 1988)

Mutluluk İstiyorum (Elenor - 1989)

Günah (Elenor - 1989)

Gurbet Yolcusu (Çakır - 1990)

Üzülmedim Ki - Şikayetim Var (Elenor - 1990)

İki Gözüm İki Çeşme/ Unutmak İstiyorum (Çakır - 1991)

Nasıl Gidersin (Elenor - 1991)

Tatlıdır Tatlı (Yaşar - 1992)

Yüzde Yüz (De-Ka - 2004)

Arabeske Devam (Elenor - 2010)

Unutamadım (Tekli) (DMC - 2017)

Kelebekler Özgürdür (Tekli) (Elenor - 2019)

Arabeske Devam 2 (Elenor - 2020)

İBO SHOW KONUKLARI 6 ŞUBAT 2021

Gülden Karaböcek

Kamuran Akkor

Ayşe Mine

Faruk Tınaz

Ahmet Selçuk İlkan