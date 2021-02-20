İbo Show Kahtalı Mıçı kimdir, nereli? Kahtalı Mıçı kaç yaşında, evli mi? Kahtalı Mıçı gerçek adı nedir?

Kahtalı Mıçı kimdir?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı 1953 Adıyaman doğumludur. 2 kız bir erkek kardeşi olan Mustafa Aslan eğitim hayatını Adıyaman’ın ilçesi Kahta’da okuyarak tamamladı. Çocukken daha çok pamuk tarlasına giderek çalışan Aslan ilkokulu zor şartlar altında okuyarak 9 senede tamamladı. Ortaokulu dışarıdan imtihanlara girerek bitiren Mıçı 17 yaşından sonra Kahta’da türkücülük yapmaya başladı. Düğün ve konserlere giderek geçimini sağlayan Mıçı okulun bitmesi üzerine Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 1979 yılında söylediği kürtçe şarkı ile işine son verilen usta sanatçı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1980 dönemine kadar tutuklu yargılanan Aslan bazı filmlerde de rol almıştır.

1991 yılında İstanbul’a göç eden Aslan daha sonra Şanlıurfa’ya taşınmıştır. Aslan’a Mıçı denmesinin sebebi Mustafa’nın kısaltılmışı olduğunu söylüyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Aslan halen Şanlıurfa’da yaşamaktadır.