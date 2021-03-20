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İbo Show İsmail YK kimdir, nereli? İsmail YK kaç yaşında, evli mi? İsmail YK'nın gerçek adı nedir?

Star TV'nin sevilen programı İbo Show'un bu haftaki bölümünde İsmail YK konuk olacak. Ünlü şarkıcı İsmail YK, hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

20 Mart 2021 Cumartesi 20:38
İbo Show İsmail YK kimdir, nereli? İsmail YK kaç yaşında, evli mi? İsmail YK'nın gerçek adı nedir?
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Star TV ekranlarının fenomen programı İbo Show, İbrahim Tatlıses’in sunumuyla her Cumartesi seyircisiyle buluşuyor. Programın bu haftaki konukları arasında ünlü şarkıcı İsmail YK olacak.

İsmail YK kimdir?

5 Temmuz 1978 tarihinde Almanya’nın Hamm kentinde doğan İsmail YK, Almanya’ya işçi olarak göç edeb Ali Rıfat ve Zerife Yurtseven çiftinin beş çocuğunu en küçüğüdür. Henüz 7 yaşındayken kardeşleri ile beraber sahneye çıkmıştır. 1985 ve 1987 senelerinde Yurtseven Kardeşler olarak iki amatör albüm çıkardılar.

1988 senesinde ZDF kanalında yayınlanan “Nachban in Europa” isimli programa katılmışlardır. 1995 senesinde profesyonel olarak müziğe başlayan İsmail YK, 2004 senesinde çıkardığı Şapur Şupur isimli albümüyle tanındı. İsmail YK, 2006 senesinde çıkardığı Bombabomba.com isimli albümüyle Türkiye’de yılın en çok satan albümü ödülünü kazandı. Ayrıca İsmail YK, aranje ve müzik yönetmenliğide yapmaktadır.

İsmail YK albümleri

Şapur Şupur (2004)

Bombabomba.com (2006)

Bas Gaza (2008)

Haydi Bastır (2009)

Psikopat (2011)

Metropol (2012)

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018)



Son Güncelleme: 20.03.2021 20:38
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