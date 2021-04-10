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İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri

Star Tv'de ekranlara gelen izleyicilerin beğenisini kazanan İbo Show programı beğenilmektedir. Seyircilere müzik eğlencesi veren programda her hafta farklı konuklar misafir olmaktadır. İbo Show orkestrası ve vokalistler merak edilmektedir. Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

10 Nisan 2021 Cumartesi 20:38
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
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İbo Show orkestrası 2021

Cumartesi akşamları Star TV’de yayınlanan İbo Show büyük ilgiyle izlenilmektedir. Her hafta farklı konukların konuk olduğu programda eğlenceli zamanlar geçirilmektedir. İzleyicilere müzik şöleni yaşatan konukların en büyük önemi vokalistler ve orkestradır. 

Polat Yağcı, Oğuz Karalı ve Mustafa Gülnahar’ın yapımcılığını üstlendiği, Ceyhun Çelik’in müzik yönetmenliğinin yaptığı, Sevil Tuğul’un genel koordinatörlüğünün yaptığı İbo Show’da 20 orkestra 3 vokalist bulunmaktadır. 

 İbo Show orkestra şefi Şendur Güzelel yapmaktadır. Yapım sorumlusu Özge Deşat Özalp’tir. Stüdyo şefi Mustafa Bozkurt ve Meak Music, Agora Technical Prodiction yapmaktadır. Muammer Kurteş, Mustafa Yalçın Kaya, Mustafa Akkaş, Burak Akkaş, İsmail İpke’dir. 




Son Güncelleme: 10.04.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowVokalistOrkestraMüzik
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