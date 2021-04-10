İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri

İbo Show orkestrası 2021
Polat Yağcı, Oğuz Karalı ve Mustafa Gülnahar’ın yapımcılığını üstlendiği, Ceyhun Çelik’in müzik yönetmenliğinin yaptığı, Sevil Tuğul’un genel koordinatörlüğünün yaptığı İbo Show’da 20 orkestra 3 vokalist bulunmaktadır.
İbo Show orkestra şefi Şendur Güzelel yapmaktadır. Yapım sorumlusu Özge Deşat Özalp’tir. Stüdyo şefi Mustafa Bozkurt ve Meak Music, Agora Technical Prodiction yapmaktadır. Muammer Kurteş, Mustafa Yalçın Kaya, Mustafa Akkaş, Burak Akkaş, İsmail İpke’dir.
Son Güncelleme: 10.04.2021 20:38