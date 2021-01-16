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İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli? Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri de Hüseyin Turan oldu. İzleyiciler İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli ve Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi sorularını araştırmaya başladı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:49
İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli? Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi?
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İbo Show’un bu haftaki konukların biri de Hüseyin Turan oldu. Hüseyin Turan 1967 yılında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren müzikle iç içe olan Türk Halk Müziği sanatçısı Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı bölümü mezunudur.

Turan, şarkı söylemenin yanı sıra halk oyunlarında da yer almıştır. Turan, üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Grup Laçin adlı grubu kurdu. Grubun solisti olan Turan kendisini daha da geliştirdi ve 1995 yılında Türküden Sevgiye, 1996 yılında Doğaçlama Yürek adlı albümleri çıkardı.

Hüseyin Turan ilk solo albümünü ise 1997 yılında ikinci solo albümünü ise 200 yılında çıkarmıştır. Albümlerinin yanı sıra İstanbul’da ve birçok ilde sahne alan Turan, 2002 yılında “Tuna Sesi”, 2004 yılında “Hoş Geldin”, 2005 yılında “Kilit”, 2007 yılında “Adı Karanfil”, 2010 yılında “Leyla Nefesi” albümlerini Seyhan Müzik etiketiyle yayınlayan sanatçının 2012 yılında yayınlanan albümü “Dolu” ve 18 Haziran 2014’de yayınlanan albümü “Süveyda” kendi kurduğu şirketi Doğaç Müzik ve Esen Elektronik etiketiyle yayınlandı.

Hüseyin Turan 2010 yılında TRT ekranların Karanfil adlı programda türkülerini söylemiş ve programın sunuculuğunu da üstlenmiştir. Ardından yine TRT ekranlarında Emel Taşçıoğlu ile Dilek Ağacı adlı türkü programını sundu. Programlar, albümlerin yanı sıra 2014 yılında Onur Ünlü’nün yönetmenliğini üstelendiği İtirazım Var filminde de küçük bir rol alan Hüseyin Turan’ın en bilinen türküleri Ah le Yar, Beyaz Giyme, Ah Bana Bana ve Acayip Hayvanlara Benziyirsen’dir.

Hüseyin Turan 2005 yılında Deniz hanımla evlenmiş ve bu evliliğinde 4 yıl sonra kızı Leyla dünyaya gelmiştir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:49
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Ibo ShowHüseyin Turan
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