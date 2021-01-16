İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli? Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’un bu haftaki konukların biri de Hüseyin Turan oldu. Hüseyin Turan 1967 yılında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren müzikle iç içe olan Türk Halk Müziği sanatçısı Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı bölümü mezunudur.
Turan, şarkı söylemenin yanı sıra halk oyunlarında da yer almıştır. Turan, üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Grup Laçin adlı grubu kurdu. Grubun solisti olan Turan kendisini daha da geliştirdi ve 1995 yılında Türküden Sevgiye, 1996 yılında Doğaçlama Yürek adlı albümleri çıkardı.
Hüseyin Turan 2010 yılında TRT ekranların Karanfil adlı programda türkülerini söylemiş ve programın sunuculuğunu da üstlenmiştir. Ardından yine TRT ekranlarında Emel Taşçıoğlu ile Dilek Ağacı adlı türkü programını sundu. Programlar, albümlerin yanı sıra 2014 yılında Onur Ünlü’nün yönetmenliğini üstelendiği İtirazım Var filminde de küçük bir rol alan Hüseyin Turan’ın en bilinen türküleri Ah le Yar, Beyaz Giyme, Ah Bana Bana ve Acayip Hayvanlara Benziyirsen’dir.
Hüseyin Turan 2005 yılında Deniz hanımla evlenmiş ve bu evliliğinde 4 yıl sonra kızı Leyla dünyaya gelmiştir.