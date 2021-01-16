İbo Show Haluk Levent kimdir, nereli? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?

Haluk Levent kimdir?

Türk Rock sanatçısı Haluk Levent 26 Kasım 1968'de Adana Yüreğir ilçesinde doğdu. Haluk Levent özellikle yaptığı birçok sosyal sorumluluk projesi ile birçok kişinin akıllarına kazandı. AHBAP adlı kurmuş olduğu platformla bir çok kişiye yardımlarda bulundu. 1992'den beri müzik kariyerine devam eden Haluk Levent günümüzde de hala sanat hayatına ve sosyal sorumluluk projelerine devam etmektedir.

26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde Doğan Haluk Levent 9 kardeşli bir ailede 8. çocukturç Nusayri aileden geldiklerini belirtise de Arap olmadığını söylemiştir. Sabancı İlköğretim Okulu'nda okumaya başlayan Haluk Levent liseyi Adana Atatürk Lisesin'de okumuştur daha sonra İlköğretim ve orta öğretimini bitirdikten sonra birçok farklı Üniversitede eğitim görmüştür.

Bu üniversiteleri ise şu sırayşa gitmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu bilgisayar programcılığı ODTÜ fizik ve Ankara Üniversitesi muhasebe bölümlerinde kısa zamanlarla öğrenim görmüştür. Üniversite sınavlarından başarıyla çıkmasına rağmen maddi yetersizlik sebebiyle öğrenimi sürekli kesintiye uğramıştır.

Üniversite eğitiminin ardından ticarete atılmaya başlayan Haluk Levent burada da başarılı olamayınca müzik kariyerine yayına başlamıştır. Kendi hayatından da izler taşıdığı ilk albümü olan Yollarda albümünü çıkarmıştır. Albüm büyük ilgi görmüştür. Türk Anadolu Rock müziğinin tekrar Yükselişi olarak belirtilmiştir ve piyasada önemli bir yer edinmiştir.

Haluk Levent yaşadığı zorluklarla beraber 1992'de İstanbul'a gelmesiyle müzik kariyerinin başlangıcını yapmıştır. Yıldıray Gürgen ile tanıştıktan sonra farklı müzik grupları ile başarılı işlerde bulunmuştur. 1990 yılında albüm hazırlıklarına başlayan Haluk Levent albümü ancak 3 yıl sonra çıkartabilmiştir.

1993 yılında çıkardığı Yollarda albümüyle Türk Anadolu Rock Müziği'nin ikinci Yükseliş döneminin zirve eserlerinden biri olmuştur. Yollarda albümüyle 200 binin üzerinde satış rakamına ulaşmış ve adının duyulmasına sağlamıştır.

1995'te Bir Gece Vakti isimli albümünü bir milyona yakın satış rakamına ulaşarak ismi de hafızalara kazanmıştır. Daha sonra Arkadaş albümüyle kendi ifadesiyle bir dünya standartlarını yakaladığını ifade etmiştir.

1997'de 10 yıldır üzerinde durduğu ticari bir dava ile 9 ay hapse mahkum edilmiş ve cezaevine girmiştir. Cezaevine girdikten sonra eski kayıtlarını ve bir de kitap yayınlanmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra ise yeni albümü çıkarmak için hazırlıklara başlamıştır.

1998'de Yine Ayrılık isimli albümünü çıkarıp askere gitmiştir. Askerliğini yaparken aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri'nde konserler vermiştir. 1999'da yaşanan büyük deprem ile birlikte İzmit'teki depremzedeler için yardımlarda bulunmuş ve konserler düzenlenmiştir.

Müzik kariyerine devam eden Haluk Levent, albümleri ve kitaplarıyla ve yardım konserleri ile birlikte Unutulmaz isimler arasında yer almaya devam ediyor. AHBAP Deneği ile yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşıp sosyal sorumluluk projesi geliştirip insanlara Umut olmaya devam ediyor.