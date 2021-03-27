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İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?

Sosyal medya üzerinden sufi önerileri ile kendi üflediği ney’le bestelemiş olduğu parçaları paylaşan Hakan Mengüç, İbo Show’un bu haftaki konuklarından bir tanesi olacak. Peki, İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? İşte detaylar…

27 Mart 2021 Cumartesi 20:22
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
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Bursa’da dünyaya gelen Hakan Mengüç küçük yaşlarda iken müziğe ilgi duymuş ve 15 yaşında iken piyano ile ney öğrenmiştir. 2 yıl konservatuvar eğitimi aldıktan sonra konservatuvarı bırakmıştır.

Gine Amerikan Üniversitesi’nde “Sufizm’e Giriş” dersleri veren Mengüç ayrıca, GAÜ bünyesinde kurulmuş olan Sufi Akademi’nin de kuruculuğu ile başkanlığını yapmaktadır. Mengüç müzik yolculuğuna Ney ile başlamış ve Ney onu tasavvuf ve sufi felsefesi ile tanıştırmıştır. Sonrasında Osmanlıca öğrenmiş ve seneler sonrasında Şems-i Tebrizi’nin diyarında sufizm konusunda eğitim almıştır. Mesnevi’nin ana dili Farsça’yı öğrenmiş ve Mevlevi geleneğinden ney yapım icazeti alarak uzun seneler ney dersleri vermiştir.

Mengüç, 20’li yaşlarda iken çeşitli üniversitelerde; kendini tanıma, bilinçaltı, bireysel farklılıklar konusunda seminerler vermeye başlamıştır. Verdiği bu seminerler sonrasında Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından yılın konuşmacısı seçilerek, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa’nın elinden ödül almıştır.

Yine 20’li yaşlarda iken tiyatro yazarlığı ile öykü yazarlığı eğitimleri alan Mengüç’ün yazdığı bir oyunu Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sergilenmiştir.

Mengüç, 2018 Ocak’ta “Ben Ney’im” adlı kitabı çıkardı. Yine 2018 Aralık’ta “Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter” adlı kitabı yayımladı.



Son Güncelleme: 27.03.2021 20:22
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