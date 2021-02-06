İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?

Bu hafta yayınlanacak olan İbo Show'un konuklarından biri de Gülden Karaböcek. Bu hafta evlerimize de konuk olacak olan Karaböcek kimdir? Kendisinden kısaca bahsettik.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

Bu hafta İBO Show’a konuk olacak isimlerden biri de Türk Müsikisi’nin değerli isimlerinden biri olan Gülden Karaböcek. Merakla beklenilen programdan önce kendisinden kısaca bahsetmek istedik.

 

Asıl adı Saniye Gülden Götürk olan Karaböcek 1953 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara doğumlu olan sanatçımız hayatını İstanbul’da geçirmiş ve geçirmektedir.

 

Fantezi ve arabesk türlerinde parçaları olan Karaböcek’in sayısız albümü ve 45’lik plağı bulunmaktadır.

 

Annesinin ısrarı ile küçük yaşta müziğin içine girmiştir. Müziğe olan farklı yaklaşımı, ve farklı ses rengi ile Türkiye’nin bilinen ses sanatçılarından biri olmuştur.

 

Önce Pathe, Şah Plak ve sonra da Eelenor plak firmaları ile iş yapmıştır.

 

Kendi şarkılarının adını taşıyan birkaç yeşilçam filminde rol almıştır.

 

‘Müzik ve Ben’ adında yaptığı çalışma Türkiye’deki müzik tarihinin önemli bir yerindedir.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülden KaraböcekIbo Show
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!
Kırmızı Oda dizisine Kurtlar Vadisi’nden transfer!

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Güvenlik Görevlisi nasl olunur? 2020 Silahlı silahsız güvenlik görevlisi olma şartları
2020-2021 Üniversitelerin Uzaktan ve İkinci Öğrenim yılı katkı payı ödemeleri ne kadar?
Emzirme ödeneği nedir, nasıl alınır? 2020 SGK süt parası alma şartları
Gerçek tarihte Osman Gazi'nin hayatı! Osman Bey ne zaman doğdu, ne zaman öldü?
Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? TAKBİS ile parsel sorgulama
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 7 Şubat 2021 Pazar
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yerleri neresi? Türkan Hanımın Konağı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2021 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.