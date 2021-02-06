İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?

Bu hafta İBO Show’a konuk olacak isimlerden biri de Türk Müsikisi’nin değerli isimlerinden biri olan Gülden Karaböcek. Merakla beklenilen programdan önce kendisinden kısaca bahsetmek istedik.

Asıl adı Saniye Gülden Götürk olan Karaböcek 1953 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara doğumlu olan sanatçımız hayatını İstanbul’da geçirmiş ve geçirmektedir.

Fantezi ve arabesk türlerinde parçaları olan Karaböcek’in sayısız albümü ve 45’lik plağı bulunmaktadır.

Annesinin ısrarı ile küçük yaşta müziğin içine girmiştir. Müziğe olan farklı yaklaşımı, ve farklı ses rengi ile Türkiye’nin bilinen ses sanatçılarından biri olmuştur.

Önce Pathe, Şah Plak ve sonra da Eelenor plak firmaları ile iş yapmıştır.

Kendi şarkılarının adını taşıyan birkaç yeşilçam filminde rol almıştır.

‘Müzik ve Ben’ adında yaptığı çalışma Türkiye’deki müzik tarihinin önemli bir yerindedir.



