Her hafta yeni konuklarını programına davet eden başarılı şarkıcı İbo Show izleyicileri Ergen hakkında merak edilen sorulara yanıt arıyor. İbo Show Gülben Ergen kimdir, nereli? Gülben Ergen kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Gülben Ergen gerçek adı nedir? gibi birçok sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gülben Ergen'in hayatı hakkında merak edilenler haberimizde





Gülben Ergen kimdir?

25 Ağustos 1972 İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı, eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Kadıköy Ticaret Lisesi’nde lise eğitimine devam eden Ergen, lise 2.sınıfta Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen yarışma ile tanınan Ergen liseyi bıraktı ve manken oldu.

1988 yılında Bülent Ersoy ve İsmet Özhan’ın başrolünde Biz Ayrılamayız filminde Mine karakterine can veren oyuncu ilk sinema filmini gerçekleştirirken yine 1988 yılında Deniz Yıldızı filminde yer aldı. Kanun Savaşçıları (1989) adlı filmler, 18’indeyken kendisinden beş yaş büyük ağabeyini trafik kazasında kaybeden Ergen’in oynadığı diğer filmler oldu.

1990 yılında Hanımın Çiftliği adlı filmde büyük başarı elde eden oyuncu 1991 senesinde İki Kız Kardeş adlı filmde kameraların karşısına geçti. Yer aldığı filmler ünlü yazarların romanlarından ele alınırken Türkiye’de 1988 yılı itibari ile Gülben Ergen havası yer aldı.





1994 ünlü Maksim Gazinosu’nda ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in alt kadrosunda yer alırken aynı zamanda türkücü Tatlıses’in Haydi Söyle adlı klibinde kendisini gösterdi. Daha sonra yönetmeni kendisi olan Tatlıses ile Fırat adlı dizide rol alırken o zamanlar Fırat Nehri kıyısında kuvvetli akıntı olması nedeniyle sanatçı zor anlar yaşadığı görüldü.

1997 senesinde şarkıcılık konusunda yeteneği ile öne çıkan sanatçı, 1997 yılında ‘Merhaba’ adlı albüm çıkardı. 1998 yılında birçok popüler mekânda şarkıcılık yapan sanatçı televizyona atıldı. ''Gümbür Gümbür Gülbence'' programı ile hayran kitlesini daha çok arttıran Gülben Ergen o sıralar Kadir İnanır ile ‘Marziye’ adlı dizi çekti.

1999 yılında Avşa Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu olarak ödüle layık görülen oyuncu ikinci albümünü ‘kör aşık’ olarak çıkardı. 2000 senesinde Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte ‘Dadı’ dizisinde rol alan şarkıcı Magazin Gazetecileri Deneği, 9. Altın Objektif Ödülleri’nde 2000 yılının En İyi Kadın TV Yıldızı Ödülü’ne layık görüldü. Ergen aynı zamanda Altın Kelebek, 2000 yılının En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü’nün de sahibi oldu.

2001 senesinde Gülbence adlı dergi çıkaran sanatçı o sıra yayını sadece 8 bölüm süren Hürrem Sultan adlı dizide rol aldı. Ergen, son 4 albümünü (Sade ve Sadece-2002, Uçacaksın-2005, 9+1 Fıkır Fıkır-2005 ve Gülben Ergen-2006) Taşkın Sabah’ın müzik yönetmenliği eşliğinde hazırladı.





2008 senesinde ‘Aşk Hiç Bitmez’ adlı albümü ile geri dönüş sağlayan oyuncu2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak “Çocuklar Gülsün Diye Deneği” kuruldu. Projesi Türkiye’de oldukça sevilirken birçok yardıma vesile olan denek okul öncesi eğitimin yapılması için yaygınlaşması hedefleniyor. Bu zamana kadar Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zolguldak,Van ve Sivas’da olmak üzere toplam 11 anaokulu inşaatı tamamlaıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi.

Hayatı boyunca başarılı işlere adım atan oyuncu Gülben Ergen, Anadolu Ateşi Grubu’nun kurucusu Mustafa Erdoğan ile 5 Eylül 2004 tarihinde evlendiler. 18 Ocak 2007’de Atlas ismini verdikleri bir oğlu oldu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney adını verdikleri ikiz oğulları dünyaya geldi. 11 Nisan 2012 tarihinde boşandılar. İşte Gülben Ergen’in aldığı ödüller haberimizde

Gülben Ergen’in aldığı ödüller!

1987 - Hürriyet Gazetesi Sinema Güzeli 2. ödülü,

1999 - MGD Tv Başarı Ödülü,

1999 - Avşa Film Festivali En İyi Bayan Oyuncu ödülü,

1999 - TGRT Evita Gülbence programının gösterdiği başarılı grafik ödülü

1999 - Magazin Gazetecileri Deneği - 7.Altın Objektif Ödülleri- 1998 yılının televizyon başarısı ödülü

2000 - MGD En İyi TV yıldızı,

2000 - Magazin Gazetecileri Deneği - 8. Altın Objektif Ödülleri - 1999 yılının televizyon en iyi kadın tv yıldızı ödülü

2001 - Magazin Gazetecileri Deneği - 9. Altın Objektif Ödülleri - 2000 yılının televizyon en iyi kadın tv yıldızı ödülü

2001 - Altın Kelebek - 2000 yılının en iyi kadın oyuncusu ödülü

2001 - Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Onur Üyeliği,

2002 - MGD En İyi Kadın Oyuncu,

2002 - Altın Kelebek En İyi Tv Oyuncusu,

2004 - Kral Tv Video Müzik Ödülleri - En iyi arabesk - fantazi kadın şarkıcı,

2005 - Kadir Has Üniversitesi - En has albüm: Uçacaksın

2005 - 2004 Yılının en iyi tüketicisi ödülü

2005 - 6.Tüketiciyle Dost Altın Kalite Zirvesi 2004 yılının en iyi sanatçısı ödülü

2005 - Fatih Üniversitesi 2004 Yılının En Aktif Kadın Sanatçısı Ödülü

2005 - Müyap en çok satan albüm ödülü (600 binlik satış ile uçacaksın albümü).

2006 - Altın Nota Müzik Ödülleri 2005 yılının en iyi Pop-Fantezi Kadın Sanatçısı ödülü

2006 - Kadir Has Üniversitesi - En has albüm: 9+1 Fıkır Fıkır

2006 - Jetix Ödül Töreni - En iyi kadın şarkıcı

2008 - En İyi Kadın Sanatçı

2008 - En İyi Şarkı (Sürpriz)

2009 - En Çok Satan Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2009 - En Çok İndirilen Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2009 - En Has Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2009 - Yilin Yorumcusu

2009 - AB Kalite Onur Ödülü

2009 - En İyi Pop-Fantezi Kadın Şarkıcı

2009 - Yılın Klibi (Yalnızlık)

2010 - En İyi Düet (Oğuzhan Koç - Giden Günlerim Oldu)

2010 - Yılın Şarkısı (Giden Günlerim Oldu)

2010 - En İyi Pop Kadın Şarkıcı

2010 - En İyi Düet (Oğuzhan Koç - Giden Günlerim Oldu)

2010 - En İyi Albüm

2010 - Yılın Sosyal Girişimcilik Projesi Ödülü

2010 - En Çok İndirilen Şarkı (Giden Günlerim Oldu)

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En Has Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2012 - En Çok İndirilen Şarkı (Şıkır Şıkır)

2013 - Yılın Sanatçısı

2013 - Yılın En Başarılı Sosyal Medya Kullanıcısı

2013 - Vakıf Özel Ödülü

2013 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Albümleri :

1997 - Merhaba

1999 - Kör Aşık

2002 - Sade ve Sadece

2004 - Uçacaksın

2005 - Gülben Ergen Live in İstanbul

2005 - 9+1 Fıkır Fıkır

2006 - Gülben Ergen

2008 - Aşk Hiç Bitmez

2009 - Uzun Yol Şarkıları

2011- Şıkır Şıkır

2011 - Hayat Bi Gün

2012 - Durdurun Dünyayı

2013 - Düşman Olmaz Benden

2013 – Sen

Filmleri :

1988 - Biz Ayrılamayız

1988 - Deniz Yıldızı

1989 - Av

1990 - Hanımın Çiftliği (TRT)

1991 - Kanun Savaşçıları (TRT)

1992 - İşgal Altında (TRT)

1994-1995 - İki Kız Kardeş (Show TV)

1997 - Fırat (Star TV)

1998-2001 - Marziye (TGRT)

1998-2001 - Gümbür Gümbür Gülbence (TGRT) (talk show, sunucu )

2001-2003 - Dadı (Show TV, atv, Star TV)

2002-2003 - Hürrem Sultan (Star TV)

2006 - Gönül (Kanal D)

2008 - Gülben Ergen'le Sürpriz (atv) (talk show, sunucu )

2009 - Popstar Alaturka (Fox TV) (yarışma, juri )

2011-2012 - Gülben (TRT) (Gündüz programı, sunucu)

2012 - Benzemez Kimse Sana (Star TV) (Yarışma )

2013 - Bir Milyon Kimin? (Show TV) (yarışma, juri

2013 - Gülben (Show TV) (Gündüz programı, sunucu)