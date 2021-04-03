İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi

Cumartesi akşamları reytinglerde zirveye oturan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
İbo Show’a bu hafta konuk olacak ünlüler
Bu haftaki bölümde; Işın Karaca, Buray, Altay Biber ve Defne Samyeli konuk olacak.
Buray
Buray 15.06.1984 tarihinde Kıbrıs’ta doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünü tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından İngiltere’de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.
Defne Samyeli
Defne Samyeli 17.03.1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalıdır. Amiral olan babasını 13 yaşındayken kaybetmiştir. Bir tane erkek kardeşi vardır.
Altay Biber
Altay Biber, 1970 senesinde Rize’de dünyaya gelmiştir. 20 kişilik bir ailede büyüyen Altay’ın, yedi kardeşi vardır. Zeytinbunu Meslek Lisesi Elektrik bölümünden mezun olmuştur.
Işın Karaca
Işın Karaca 07.03.1973 tarihinde Londra’da doğmuştur. Londra IV. King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitiminin yanı sıra Tiyatro bölümüne de devam etmiştir.
İbo Show 3 Nisan 2021 20. bölüm fragmanı