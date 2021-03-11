İbo Show final mi yapıyor? Yapımcı tarafından açıklama geldi

Uzun bir sürenin ardından Star TV’de yayınlanmaya başlayan İbo Show, tüm hızıyla sürüyor. Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan program, izleyicilere müzik şöleni sunuyor. Ancak son dönemde programın reyting oranlarının oldukça düştüğü ve programın final yapacağı iddiası gündeme geldi. İbo Show’u takip eden izleyiciler ise intenet üzerinden bu iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu iddialara son noktayı ise programın yapımcısı Polat Yağcı koydu.

Polat Yağcı yaptığı açıklamayla bu iddiaların asılsız olduğunu ve İbo Show’un final yapmayacağını açıkladı. Çekimlerin devam ettiğini açıklayan Yağcı, yeni bölümlerin gelmeye devam edeceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından İbo Show’un takipçileri derin bir nefes aldı.