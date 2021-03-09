İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?

Her Cumartesi günü yayında olan ve birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show’a ilişkin İbrahim Tatlıses’i üzüntüye boğacak karar gündemi sarstı.

9 yılın ardından ekranlara döndü

İbo Show, 9 yılın ardından Star TV’de 14 Kasım 2020 yılında tekrardan gösterime girmişti. Reyting ve sosyal medyada yakaladığı başarıyla kanalı memnun eden İbo Show için sözleşme yenilendi. Ocak ayı içerisinde İbo Show ile Star TV arasında 13 bölümlük bir anlaşma yapıldı.

İbo Show sözleşmenin ardından reytinglerde beklenen performansı gösteremedi.

Reytinglerde aniden geriye düştü

Cumartesi günleri Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı gibi yapımlarla beraber zirve yarışına tutuşan İbo Show 8. sırada kendisine yer buldu. İkinci sözleşme sonrasında hayal kırıklığı yaşayan Star TV, İbo Show’a ilişkin düğmeye bastı. Söylenenlere göre kanal yöneticileri tarafından verilen karar sonucunda İbo Show final yapacak.

Konuya ilişkin İbrahim Tatlıses ve kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.