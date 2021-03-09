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İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?

Uğradığı silahlı saldırı sonrasında televizyona ve sahneye bir süre ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun bir ara sonrasında ekranların klasiği haline gelen, İbo Show ile tekrardan yayın hayatına dönmüştü. Ancak kısa süre içerisinde büyük başarıyı yakalayan program, reytinglere yenik düştü. Star TV kanalında yayında olan İbo Show’un final yapacağı söyleniyor.

09 Mart 2021 Salı 18:32
İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
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Her Cumartesi günü yayında olan ve birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show’a ilişkin İbrahim Tatlıses’i üzüntüye boğacak karar gündemi sarstı.

9 yılın ardından ekranlara döndü

İbo Show, 9 yılın ardından Star TV’de 14 Kasım 2020 yılında tekrardan gösterime girmişti. Reyting ve sosyal medyada yakaladığı başarıyla kanalı memnun eden İbo Show için sözleşme yenilendi. Ocak ayı içerisinde İbo Show ile Star TV arasında 13 bölümlük bir anlaşma yapıldı.

İbo Show sözleşmenin ardından reytinglerde beklenen performansı gösteremedi.

Reytinglerde aniden geriye düştü

Cumartesi günleri Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı gibi yapımlarla beraber zirve yarışına tutuşan İbo Show 8. sırada kendisine yer buldu. İkinci sözleşme sonrasında hayal kırıklığı yaşayan Star TV, İbo Show’a ilişkin düğmeye bastı. Söylenenlere göre kanal yöneticileri tarafından verilen karar sonucunda İbo Show final yapacak.

Konuya ilişkin İbrahim Tatlıses ve kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
Finalİbrahim TatlısesIbo ShowStar Tv
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