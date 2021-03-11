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İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?

9 yılın ardından ekranlara geri dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star TV ekranlarında yayın hayatına şimdilik devam ediyor ama bu durum her an değişebilir. Ortaya atılan iddialar kapsamında gündeme gelen İbo Show'un reytingler sonucunda erken finale gideceği konuşuluyor. Peki İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?

11 Mart 2021 Perşembe 15:02
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
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İbo Show erken finale mi gidiyor?” sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. 9 senelik bir aradan sonra ekranların bir parçası olan İbo Show, her hafta farklı ünlüleri konuk olarak almakta ve programı sunmaya devam etmekteydi. İddialara göreyse Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan İbo Show, izlenme oranlarında çok gerilere düşmüş vaziyette. Yani ileride istenilen reytingleri alamazsa programın final yapacağı konuşuluyor. Peki İbo Show’un akıbeti ne olacak.

 

İbo Show’dan erken final iddiaları!

9 senenin ardından izleyicisi ile tekrar bir araya gelen İbo Show’un erken finale gideceği iddialarından sonra programı izlemekte olan izleyiciler ve programın takipçileri; konu ile ilgili araştırmalara başladı. Cumartesi akşamları izleyicisi ile bir araya gelen İbo Show, Gönül Dağı, Survivor, Kardeşlerim ve Kuzey Yıldızı gibi program ve dizilerin izlenme oranlarıyla kıyaslandığında sıralamanın çok gerisinden geldiği fark edildi. Açıklanan sonuçlardan öncesinde, yani Ocak ayı içerisinde 13 bölümlük bir sözleşme yapan İbrahim Tatlıses, izlenme oranlarına bakınca moralinin bozulduğu paylaşıldı.

 

İddialar gerçek mi?

Gündeme gelen iddialar ile ilgili Star TV ve İbrahim Tatlıses tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Yani iddialar netleşmemiş ama yalanlanmamıştır da.



Son Güncelleme: 11.03.2021 15:02
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim TatlısesStar TvIbo Show Star Tv
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