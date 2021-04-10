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İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?

Show TV ekranlarında yayınalanan İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Fettah Can, Bilal Sonses ve Ziynet Sali gibi pek çok sevilen konuk yer alacak.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:57
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
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İbo Show programının konuklarından birisi olan Fettah Can’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

12 Ekim 1975 yılında Bursa’da dünyaya gelen Fettah Can küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi almıştır. İnegöl’de büyüyen Fettah Can, belediyede konservatuvar dersleri almıştır. Pek çok şarkının yazarı olan Fettah Can bilinen şarkıcılara şarkılar vermiş birçok müzik ödülünün de sahibi olmuştur.

2014 yılında Cansu Kurtçu ile dünya evine giren Fettah Can’ın iki çocuğu vardır. Can’ın Vera ve Oğul isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

Fettah Can şarkıları ve albümleri

Sen Yoluna Ben Yoluma

Hazine

Sana Affetmek Yakışır

Boş Bardak

Aklımda Kalanlar

Mandalinalar

Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim

Yalanlar Cumhuriyeti

Delirme

Aradığım Aşk

En Çok Sen Aşksın

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
IboshowFettahCan
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