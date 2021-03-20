İbo Show Fatih Ürek kimdir, nereli? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi? Fatih Ürek'in gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının bu haftaki konuklarından biri ünlü şarkıcı Fatih Ürek oldu. Fatih Ürek, şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Fatih Ürek kimdir?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelmiştir. 4 çocuklu bir ailenin tek oğlu olan Ürek, genç yaşta sanatçı olmaya karar vererek bir süre Taylan Gazinosunda çalışmasının ardından İstanbul’a yerleşti.

1993 yılında ilk albümü Yaktı Yaktı’yı yayınlayan sanatçı, Bülent Ersoy’un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı şarkıya yorumunu katmış ve daha sonra çıkardığı albümlerle Türkiye’nin en popüler şarkıcılarından biri olmuştur.

2008 yılında piyasaya sürdüğü ‘Sus’ albümünde yer alan ‘’Hadi Hadi’’ şarkısıyla müzik listelerinde hızla yükselişe geçmiştir.

Fatih Ürek’in albümleri ve yer aldığı filmler

Albümleri:

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım Aklını (2010)

Hayde (2011)

300-500 (2012-Single)

Bak Güzele (2013-Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016-Single)

Filmleri:

Reyting Hamdi (1995-2007)

Beyaz Show (1996)

Şeytanın Pabucu (2008)

Neredesin Firuze (2004)

Güldür güldür (2014)

Arkadaşım Hoş geldin (2014)

Bu Tarz Benim (2014)