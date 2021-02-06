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İbo Show Faruk Tınaz kimdir, nereli? Faruk Tınaz kaç yaşında, evli mi?

İbo Show konuğu Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz nereli? Faruk Tınaz kaç yaşında? Faruk Tınaz biyografisi nedir? 6 Şubat 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler? İbo Show eğlence programı izleyicileri 6 Şubat 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölümde konuk olan Faruk Tınaz'ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:32
İbo Show Faruk Tınaz kimdir, nereli? Faruk Tınaz kaç yaşında, evli mi?
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İbo Show Konuğu Faruk Tınaz Kimdir? Faruk Tınaz Biyografisi

İbo Show konuğu Faruk Tınaz’ın kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Adana doğumlu olan Faruk Tınaz, ailenin 8 çocuğunun 5. Çocuğudur. Herkes Faruk Tınaz’ın hayatını ve kaç yaşında olduğunu merakla araştırıyor.

Müzisyen Faruk Tınaz Kimdir?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Sekiz kardeşten 5. Çocuktur. Annesi Mevlüthandır. Faruk Tınaz, Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nvzar Sümer’den müzik dersleri almıştır. 1980 yılında TRT’nin Radyo Özel Eğlence sınavında başarılı olarak TRT’de iş hayatına başlamıştır. Ankara’da başlamış olduğu sahne hayatına İstanbul ilinde devam etmiştir. 1973 yılında Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli’de tek odaya sahip bir evde yaşamını devam ettirmeye başlamıştır. Daha sonra aralarına Asım Ekrem’de katılmıştır. 2010 yılında adını Yeniköy’de bulunan villasında darp edilmesiyle duyurmuştur.

Faruk Tınaz’ın Diskografisi

  • Göz Göze - 1988
  • Şansım Açıldı - 1989
  • Ömrümü Çalan Yıllar -1991
  • Kal Benimle - 1994
  • Kalbimin Kadını - 1998
  • Dinlenesi Şarkılar -2007
  • Yunus Gibi - 2012

İbo Show Programının 6 Şubat 2021 Cumartesi Günü Konukları

İbo Show eğlence programına 6 Şubat 2021 Cumartesi günü katılacak olan konuklar;

  • Gülden Karaböcek
  • Kamuran Akkor
  • Ayşe Mine
  • Faruk Tınaz
  • Ahmet Selçuk İlkan

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:32
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