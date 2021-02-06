İbo Show Faruk Tınaz kimdir, nereli? Faruk Tınaz kaç yaşında, evli mi?

İbo Show Konuğu Faruk Tınaz Kimdir? Faruk Tınaz Biyografisi

İbo Show konuğu Faruk Tınaz’ın kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Adana doğumlu olan Faruk Tınaz, ailenin 8 çocuğunun 5. Çocuğudur. Herkes Faruk Tınaz’ın hayatını ve kaç yaşında olduğunu merakla araştırıyor.

Müzisyen Faruk Tınaz Kimdir?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Sekiz kardeşten 5. Çocuktur. Annesi Mevlüthandır. Faruk Tınaz, Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nvzar Sümer’den müzik dersleri almıştır. 1980 yılında TRT’nin Radyo Özel Eğlence sınavında başarılı olarak TRT’de iş hayatına başlamıştır. Ankara’da başlamış olduğu sahne hayatına İstanbul ilinde devam etmiştir. 1973 yılında Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli’de tek odaya sahip bir evde yaşamını devam ettirmeye başlamıştır. Daha sonra aralarına Asım Ekrem’de katılmıştır. 2010 yılında adını Yeniköy’de bulunan villasında darp edilmesiyle duyurmuştur.

Faruk Tınaz’ın Diskografisi

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

İbo Show Programının 6 Şubat 2021 Cumartesi Günü Konukları

İbo Show eğlence programına 6 Şubat 2021 Cumartesi günü katılacak olan konuklar;