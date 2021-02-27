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İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?

Birkaç yıldır ekranlara ara veren Faik Öztürk İbo Show'a konuk olmasıyla tekrar gözler önüne çıktı. Faik Öztürk ü ekranlarda gören seyirci kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Haberimizde iş adamı Faik Öztürk kim olduğunu, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli olduğuna yer verdik.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:39
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
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Her Cumartesi akşamı saat 20.00 da Star TV ekranlarında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show yeni konuklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İbo Show’un bu haftaki konukları uzun yıllardır ayrılmaz birlikteliğiyle ekranların gözde çifti olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk de var.

Faik Öztürk birkaç yıldır ekranlarda gözükmemesinin mührünü İbo Show’a katılarak bozdu. İzleyiciye eşi Safiye Soyman' la eğlenceli dolu dolu anlar yaşattı.

Faik Öztürk kimdir?

Faik Öztürk Elazığlıdır. Ve Elazığ'ın Ağın ilçesinde hayata gözlerini açmıştır. Faik Öztürk asker çocuğu olması sebebiyle farklı ilde bulunmuştur. Ankara’nın Çankaya Lisesi'nde okul hayatına devam eden faik Öztürk lise ikinci sınıftayken okulu bırakma kararı almıştır.

Daha sonraları Ankara- İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından fabrikanın muhasebe işlerinin üstlenmiş ve daha sonra da genel müdürlüğe kadar yükselme payı gütmüştür. Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" sorusu üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR'ların başında Balıkesir'deki haddehaneye kadar bizzat kendisi taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. Sonra devlete olan borcunu ödedi. Bundan sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu. Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir albüm çıkardı. Elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışladı. Diğer albümün gelirini ise kekemelere bağışlamıştır.

Ardından ünlü bir iş adamı olma yolunda ilerleyen faik Öztürk yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır. Faik Öztürk, şarkıcı Safiye Soyman ile 21 yıla yakın bir evliliği devam etmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:39
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FaiköztürkSafiyesoymanIboshowIbrahimtatlısesStartv
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