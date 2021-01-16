İbo Show Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?

Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ustura Kemal, Düriye’nin Güğümleri gibi pek çok dizide seslendirdiği türküler ile beğenileri toplayan Ender Balkır en son da Düğün Denek isimli filmde düğün sanatçısı olarak karşımıza çıktı.

Son zamanlarda Türk Halk Müziği alanında yetişen başarılı isimlerden biri olan Ender Balkır, uzun zamandır sinemaseverler tarafından beklenen Düğün Denek isimli filmde düğün sanatçısı rolü ile söylediği türkülerle de izleyicilerin beğenisini topladı. Son zamanlarda yapmış olduğu dizi müzikleri sayesinde televizyon ile müzik piyasalarında adını sıkça duyduğumuz Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır, başrollerinde Ahmet Kural ile Murat Cemcir gibi isimlerin yer aldığı Düğün Denek isimli filmde düğün sanatçısı rolünü başarılı olarak oynadı. Oy Güzeller Güzeller, Müdür Bey ve Tiridine Bandım isimli yöresel olan parçaları söyleyen Balkır, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Diziler onun söylediği parçalar ile anlam buluyor!

Ender Balkır, son zamanlarda çıkarmış olduğu albüm satış grafiğinin dışında ortaya koyduğu dizi müzikleri ile de başarıya ulaştı. Ender Balkır; Ustura Kemal, Düriye’nin Güğümleri, Hanımın Çiftliği, Dila Hanım ve de Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizilerde ortaya koyduğu müzikler ile söz konusu dizilere büyük katkılar sağladı.

Ender Balkır kim?

10 Şubat 1977 yılında doğan Ender Balkır, hayata gözlerini Muş’a bağlı Malazgirt İlçesinde açmıştır. Ardından 5 yaşında ailesi ile Mersin’e yerleşmiş ve ilk, orta ve lise eğitimlerini Mersin’de görmüştür. Türkü sevgisi, aşkı ve tutkusu kuşaktan kuşağa aile içinde taşınan Balkır’ın beşiği türküler ile sallanmış. Bu sebepten dolayı da beyninin, kalbinin yani hayatının içine işlenmiş türküler. Türküleri çok sevdiğini ilkokul okuduğu zamanlar tahtadan yaptığı teli olmayan sazıyla türkü mırıldanması gösteriyor. Kendi deyişi ile; bağlama çalabilmek, türkü söyleyebilmek kendini ifade edebilmesinin en kısa ve yalın yolu idi. Asıl hayali lise eğitimini tamamladıktan sonra konservatuvarda okumak olsa da, ailesi destekçisi olmadığı için üniversite eğitimini matematik bölümü okuyarak tamamlama kararı almıştır. Bu kararın ardından 1994 senesinde katıldığı üniversite sınavı sonrasında 19 Mayısıs Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanmıştır. Üniversite eğitimi alırken bir yandan da Samsun’da müzik faaliyetlerini devam ettirmiş ve 2000 yılında eğitimini tamamlayarak Mersin’de yaşayan ailesinin yanına dönmüştür. Belli bir süre ailesinin yanında kalan Balkır, İstanbul’a atanmasının ardından 2001 ile 2004 yıllarında İstanbul’a öğretmenlik yaptı. Bu süre zarfında da müzikten vazgeçmeyen Balkır, hayatında istediği tek şeyin müzik olduğuna karar verdikten sonra 2004 senesinde öğretmenlikten istifa etmiştir. Bu kararın ardından müzik çalışmalarını hızlandırmış ve Murat Tambay ile albüm hazırlıkları yapmıştır. İlk albümünü 2007 yılının Ekim ayında dinleyicilere sundu.