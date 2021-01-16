İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

İbo Show Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’da gördüğümüz Ender Bankır hakkında bütün detaylar haberimizde yer alıyor!

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:48
İbo Show Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ustura Kemal, Düriye’nin Güğümleri gibi pek çok dizide seslendirdiği türküler ile beğenileri toplayan Ender Balkır en son da Düğün Denek isimli filmde düğün sanatçısı olarak karşımıza çıktı.

Son zamanlarda Türk Halk Müziği alanında yetişen başarılı isimlerden biri olan Ender Balkır, uzun zamandır sinemaseverler tarafından beklenen Düğün Denek isimli filmde düğün sanatçısı rolü ile söylediği türkülerle de izleyicilerin beğenisini topladı. Son zamanlarda yapmış olduğu dizi müzikleri sayesinde televizyon ile müzik piyasalarında adını sıkça duyduğumuz Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır, başrollerinde Ahmet Kural ile Murat Cemcir gibi isimlerin yer aldığı Düğün Denek  isimli filmde düğün sanatçısı rolünü başarılı olarak oynadı.  Oy Güzeller Güzeller, Müdür Bey ve Tiridine Bandım isimli yöresel olan parçaları söyleyen Balkır, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Diziler onun söylediği parçalar ile anlam buluyor!

Ender Balkır, son zamanlarda çıkarmış olduğu albüm satış grafiğinin dışında ortaya koyduğu dizi müzikleri ile de başarıya ulaştı. Ender Balkır; Ustura Kemal, Düriye’nin Güğümleri, Hanımın Çiftliği, Dila Hanım ve de Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizilerde ortaya koyduğu müzikler ile söz konusu dizilere büyük katkılar sağladı.

Ender Balkır kim?                                                                

10 Şubat 1977 yılında doğan Ender Balkır, hayata gözlerini Muş’a bağlı Malazgirt İlçesinde açmıştır. Ardından 5 yaşında ailesi ile Mersin’e yerleşmiş ve ilk, orta ve lise eğitimlerini Mersin’de görmüştür. Türkü sevgisi, aşkı ve tutkusu kuşaktan kuşağa aile içinde taşınan Balkır’ın beşiği türküler ile sallanmış. Bu sebepten dolayı da beyninin, kalbinin yani hayatının içine işlenmiş türküler. Türküleri çok sevdiğini ilkokul okuduğu zamanlar tahtadan yaptığı teli olmayan sazıyla türkü mırıldanması gösteriyor. Kendi deyişi ile; bağlama çalabilmek, türkü söyleyebilmek kendini ifade edebilmesinin en kısa ve yalın yolu idi. Asıl hayali lise eğitimini tamamladıktan sonra konservatuvarda okumak olsa da, ailesi destekçisi olmadığı için üniversite eğitimini matematik bölümü okuyarak tamamlama kararı almıştır. Bu kararın ardından 1994 senesinde katıldığı üniversite sınavı sonrasında 19 Mayısıs Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanmıştır. Üniversite eğitimi alırken bir yandan da Samsun’da müzik faaliyetlerini devam ettirmiş ve 2000 yılında eğitimini tamamlayarak Mersin’de yaşayan ailesinin yanına dönmüştür. Belli bir süre ailesinin yanında kalan Balkır, İstanbul’a atanmasının ardından 2001 ile 2004 yıllarında İstanbul’a öğretmenlik yaptı. Bu süre zarfında da müzikten vazgeçmeyen Balkır, hayatında istediği tek şeyin müzik olduğuna karar verdikten sonra 2004 senesinde öğretmenlikten istifa etmiştir. Bu kararın ardından müzik çalışmalarını hızlandırmış ve Murat Tambay ile albüm hazırlıkları yapmıştır. İlk albümünü 2007 yılının Ekim ayında dinleyicilere sundu.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IboshowEnderbalkır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Popüler Haberler

İbo Show Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Gerçek adı nedir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç?
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri Kimdir? Nihal Menzil dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt'un hayatı!
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim karakterini kim canlandırıyor? Pamir Pekin kimdir?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İbo Show Haluk Levent kimdir, nereli? Haluk Levent kaç yaşında, evli mi?
Eczaneler ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?
2019 Temmuz zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?
Vakıf Katılım’dan KOBİ Finansman Desteği programını hayata geçirdi!
Banka çalışma saatlerinde değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kaçta kapanır? İşte yeni banka çalışma saatleri
SGK idari para cezaları nelerdir? İdari para cezası indirimi nasıl alınır? SGK idari para cezası sorgulama işemleri
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.